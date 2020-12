La scorsa estate nel Calciomercato la Juventus ha portato a Torino dei volti nuovi come Weston Mckennie, Alvaro Morata e Federico Chiesa. Tutti arrivati temporaneamente, ma con la possibilità di acquisto definitivo nelle prossime stagioni. Proprio la Juventus poteva essere la destinazione anche di Fabio Silva. L'attaccante portoghese classe 2002 in estate si è trasferito dal Porto al Wolverhampton per circa 40 milioni di euro.

In una recente intervista il giovane portoghese ha svelato un retroscena di mercato relativo ad alcune stagioni fa. Fabio Silva ha infatti dichiarato: "In passato avevano provato a prendermi Juventus e Milan".

Fabio Silva non esclude un futuro in Italia

La punta del Wolverhampton Fabio Silva, in una recente intervista, non ha escluso un futuro in Italia, anche se è arrivato in Inghilterra da pochi mesi fa. Il portoghese ha infatti dichiarato: "Mai dire mai nella vita".

D'altronde in Italia gioca il suo idolo da giocatore, ovvero Cristiano Ronaldo. Sull'argomento ha dichiarato: "CR7 è un mito assoluto, mi ispiro totalmente a lui". Ha poi aggiunto che lo ammira molto non solo per la suo classe, ma anche per la sua forza di volontà. Ha poi chiuso la propria considerazione su Cristiano Ronaldo dichiarando: "Per me sarebbe un sogno incontrarlo e poter giocare al suo fianco".

La carriera di Fabio Silva

L'attaccante classe 2002 Fabio Silva è considerato uno dei principali talenti del calcio portoghese. Trasferitosi la scorsa estate al Wolverhampton per circa 40 milioni di euro, fino ad adesso ha disputato 10 partite nel campionato inglese realizzando anche un gol.

Cresciuto nel vivaio del Porto dal 2010 al 2015, nei due anni successivi ha giocato nelle giovanili del Benfica, per poi far ritorno alla stessa società in cui era cresciuto calcisticamente. L'esordio nel Porto è avvenuto la scorsa stagione, dove ha disputato otto presenze e segnato un gol. Nonostante le poche partite, ha attirato l'attenzione del Wolverhampton, che la scorsa estate ha deciso di investire sul giocatore.

Per caratteristiche tecniche ricorda molto Radamel Falcao in quanto ad una buona fisicità associa senso del gol e buona tecnica di base. Il giocatore non ha ancora esordito nella nazionale del Portogallo, le uniche presenze con la rappresentativa del suo Paese le ha raccolte nell'under 17, con la quale ha disputato 12 partite e realizzato 4 gol.