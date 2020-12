Il calciomercato invernale potrebbe regalare diversi colpi di scena. Ci attendiamo infatti diverse trattative di mercato, tanti giocatori potrebbero lasciare le rispettive società di appartenenza. Alcuni per andare a giocare in previsione Europei 2021, altri perché il rapporto con la proprietà sembra si sia deteriorato. La situazione fra Luis Alberto e la Lazio rientrerebbe proprio in quest'ultimo caso. Lo sfogo recente del centrocampista offensivo spagnolo in riferimento alla scelta di Lotito di investire su un aereo privato avrebbe compromesso gli equilibri fra giocatore e società. Lo spagnolo ha infatti contestato a Lotito il non aver pagato delle mensilità arretrate degli stipendi dei giocatori.

Nonostante questo avrebbe comprato l'aereo. Successivamente però il giocatore si è scusato con la società. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato non è escluso che il giocatore possa lasciare la Lazio già a gennaio. D'altronde non mancano le pretendenti per il centrocampista offensivo spagnolo, su tutte Juventus, Milan e Paris Saint Germain.

Luis Alberto sarebbe sul mercato: possibile sfida al Milan e al Psg

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio sarà Luis Alberto. Il giocatore della Lazio è destinato a lasciare la società di Lotito nonostante il recente rinnovo di contratto. Alla base della scelta il difficile rapporto fra giocatore e società per il motivo prima menzionato. Di certo, il presidente della Lazio non è disposta a concedere sconti per il suo giocatore.

Si parla di una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro. Ci sarebbero diverse società interessate allo spagnolo, su tutte Juventus, Milan e Paris Saint Germain. Il problema di fondo è che è difficile pensare ad un investimento pesante in un periodo di crisi economica evidente anche per le società di calcio. A meno che Lotito conceda una dilazione di pagamento per il suo acquisto.

La Juventus potrebbe finanziare il suo acquisto cedendo alcuni giocatori.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere a gennaio Sami Khedira e Federico Bernardeschi. Il centrocampista tedesco potrebbe rescindere il suo contratto, in scadenza a giugno 2021, e trasferirsi in Inghilterra o in Germania. Piace a Everton, Tottenham e Stoccarda. Per il nazionale italiano ci sarebbe l'interesse del Borussia Dortmund.

A questi potrebbe aggiungersi il centrocampista Aaron Ramsey. Il gallese vanta diversi estimatori in Inghilterra ed una valutazione di circa 30 milioni di euro, così come Bernardeschi. Se si dovessero concretizzare queste cessioni, allora non è escluso che la Juventus possa investire sul centrocampista offensivo spagnolo.