La Juventus anche in questa stagione ha una rosa molto ricca che gli permette di poter fare turnover e affrontare il doppio impegno settimanale. Tutti i giocatori hanno quindi un'alternativa valida se si esclude probabilmente Cristiano Ronaldo. Oltre al portoghese però in questi primi mesi della stagione si sta mettendo in evidenza anche il colombiano Juan Cuadrado. Il terzino destro è uno dei più impiegati dal tecnico Andrea Pirlo. La sua duttilità e la sua qualità garantiscono alla Juventus un supporto importante dal punto di vista offensivo. Dai suoi piedi sono partiti infatti tantissimi assist, inoltre il colombiano è migliorato molto anche dal punto di vista difensivo.

Prestazioni che hanno attirato l'attenzione anche del Guangzhou Evergrande, società cinese con grandi ambizioni nel campionato asiatico. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i cinesi sarebbero pronti a offrire un ricco contratto di tre anni al giocatore della Juventus. Si parla di 12 milioni di euro a stagione, praticamente il triplo di quello che attualmente guadagna in bianconero.

il Guangzhou Evergrande è interessato a Juan Cuadrado. I cinesi ritengono il nazionale colombiano un elemento utile per fare il salto di qualità nel campionato asiatico. Sarebbe pronto un triennale per il giocatore, che in questa stagione si sta dimostrando molto utile al tecnico Andrea Pirlo.

Tale offerta però difficilmente potrebbe concretizzarsi anche per le ambizioni professionali d Cuadrado. Il colombiano infatti alla Juventus ha la possibilità di raggiungere importanti obiettivi stagionali e resterebbe nel calcio che conta. Nonostante la crescita del calcio cinese negli ultimi anni, un eventuale trasferimento in Asia rappresenterebbe un passo in avanti dal punto di vista economico ma uno indietro da quello professionale.

Il mercato della Juventus

Sembra quindi improbabile un eventuale addio di Cuadrado, anche se il contratto in scadenza a giugno 2022 potrebbe facilitare una sua eventuale partenza. Non è escluso però che le parti a breve si incontrino per definire un prolungamento dell'intesa contrattuale. A lasciare la Juventus nell'immediato invece dovrebbe essere Sami Khedira.

Il centrocampista tedesco di recente ha confermato in un'intervista di voler lasciare Torino per rilanciarsi in un'altra società. D'altronde il giocatore è attualmente fuori rosa. Piace a diverse società, soprattutto tedesche e inglesi. Si parla di un concreto interessamento dell'Everton di Ancelotti e del Tottenham di Mourinho, suoi ex allenatori al Real Madrid.