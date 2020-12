L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno cominciato a muoversi in vista di gennaio per cercare di rinforzare al meglio la rosa seguendo le indicazioni del proprio allenatore, Antonio Conte. Uno dei reparti che dovrebbe essere rinforzato è quello avanzato, visto che, a parte Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, Alexis Sanchez non offre garanzie dal punto di vista fisico, mentre Andrea Pinamonti sembra non convincere a pieno essendo ancora molto giovane. Per questo motivo il club meneghino vorrebbe una quarta punta che possa giocare sia con Lukaku che con Lautaro e che non sia molto costosa.

Alla luce di ciò, avrebbe messo nel mirino Kevin Lasagna.

Inter, possibile idea Lasagna

Uno degli obiettivi dell'Inter in vista della prossima sessione di calciomercato potrebbe essere Kevin Lasagna. L'attaccante piacerebbe molto, essendo in grado di giocare sia come prima che come seconda punta, e per questo motivo permetterebbe ad Antonio Conte di farlo ruotare con Lukaku e Lautaro Martinez, oltre che con Alexis Sanchez. Molto, comunque, dipenderà anche dalla possibile qualificazione agli ottavi di Champions League. Se i nerazzurri dovessero battere lo Shakhtar questa sera, infatti, il club (in caso di mancato pareggio tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach) si qualificherebbe e otterrebbe un cospicuo tesoretto. Inoltre, avrebbe la necessità di avere una rosa lunga per far ruotare gli elementi, visto che fino al termine di questa stagione si continuerà a giocare praticamente ogni tre giorni.

In questa stagione Lasagna sta avendo maggiori difficoltà all'Udinese, visto che nelle otto presenze raccolte in campionato non ha mai timbrato il cartellino. Il tecnico Luca Gotti, inoltre, non sembra ritenerlo indispensabile a differenza di Stefano Okaka, sempre titolare.

La possibile offerta all'Udinese

Stando a quanto riportato da FcInter1908, l'Inter sarebbe pronta a sedersi al tavolo dell'Udinese per discutere del futuro di Kevin Lasagna.

I nerazzurri potrebbero chiederlo in prestito con diritto di riscatto, ma non è escluso che possano offrire uno scambio provando ad inserire nell'affare il cartellino di Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante piace ai friulani, che un sondaggio per lui lo avevano fatto già questa estate. Bisognerà vedere, eventualmente, se le due società discuteranno su uno scambio a titolo definitivo, anche per registrare una plusvalenza importante a bilancio, o invece su uno scambio di prestiti stabilendo una cifra per l'eventuale riscatto di entrambi i cartellini.

I due club, inoltre, potrebbero approfittarne per discutere del futuro di Rodrigo De Paul, altro nome accostato all'Inter nelle ultime settimane.