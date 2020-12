La Juventus, nelle ultime partite, ha dimostrato di essere cresciuta moltissimo dal punto di vista del gioco e Andrea Pirlo ha trovato il giusto assetto per la sua squadra. Dopo la bella prestazione sfoderata contro il Parma, i bianconeri hanno incassato diversi elogi. Anche Sandro Piccinini, su Sky Sport, ha detto la sua sulla Juventus: "La Juve è cresciuta moltissimo nel recupero del pallone". Contro il Parma, però, i bianconeri non ha avuto a disposizione Paulo Dybala, ma l'assenza della Joya non si è fatta sentire. Per Piccinini, l'attaccante argentino fa fatica a ritagliarsi un posto in questa Juventus: "In questo contesto, Dybala farà fatica a trovare spazio".

La Juventus e il 'problema' Dybala

Nel match contro il Parma, la Juventus ha fatto a meno di Paulo Dybala e la squadra non ne ha risentito. Il numero 10 juventino, in questo avvio di stagione, ha fornito prestazioni ben al di sotto dei suoi standard anche a causa di diversi problemi fisici. Dybala non è ancora riuscito ad esprimersi al top e la Juventus senza di lui si esprime meglio. Per questo motivo, spesso si aprono molti dibattiti in merito all'utilizzo di Dybala nello scacchiere di Pirlo. Del numero 10 juventino ne ha parlato anche Sandro Piccinini: "Se Pirlo dovesse vedere consolidati questi progressi avrà dei dubbi nel ritoccare questa formula". Dunque, per il giornalista l'argentino rischia di scendere ancora di più nelle gerarchie: "Dybala farà ancora più fatica a trovare condizione".

Il futuro di Dybala

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus resta in bilico. Il Presidente Agnelli, qualche giorno fa, ha spiegato che la società ha fatto un'offerta all'argentino senza ricevere una risposta dal giocatore. Adesso si aspetta di capire se la Juventus e l'agente di Paulo Dybala riusciranno a trovare un punto di incontro. Il numero 10 juventino, però, potrebbe anche lasciare Torino e di certo le pretendenti non mancherebbero.

Adesso, Dybala dovrà ritrovare la condizione migliore se vorrà guadagnarsi un posto importante in squadra. L'argentino ha saltato il match contro il Parma a causa di un fastidio muscolare. La speranza è che la Joya possa rientrare per la sfida contro la Fiorentina. In ogni caso non si vorrà correre nessun rischio e Dybala potrebbe rimandare il suo rientro nel 2021.

Anche perché la Juventus all'inizio del nuovo anno avrà tantissimi impegni, visto che oltre al campionato ci sarà la Coppa Italia e la Supercoppa italiana in programma il 20 gennaio. Dunque, Dybala dovrà essere al top per permettere a Pirlo di fare qualche rotazione in attacco anche perché il calendario della Juventus sarà tutto di impegni.