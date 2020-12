Paulo Dybala sta vivendo un momento di grande difficoltà e non riesce ad essere decisivo per la Juventus. Il numero 10 bianconero ha già avuto diverse occasioni ma sembra averle sprecare tutte. Dybala, fino ad ora, ha segnato un solo gol e non sembra integrato appieno nei meccanismi della squadra. Del momento del numero 10 della Juventus ne ha parlato anche Sandro Piccinini su Sky Sport: "Oggi invece parte da centrocampo, girando al largo". La posizione in campo di Dybala sembra essere il problema più grande e secondo il giornalista questo problema va risolto in breve tempo: "A questo punto il problema è abbastanza grosso e va risolto in fretta".

Dybala è in difficoltá

Paulo Dybala sta avendo un avvio di stagione molto complicato. Infatti, nonostante le tante occasioni, il numero 10 juventino non riesce ad essere incisivo. In molti stanno cercando di capire come Dybala può uscire da questa momento di difficoltà. Per Sandro Piccinini il problema è legato alla posizione in campo: "La sua qualità nei pressi dell’area di rigore potrebbe essere decisiva". In questo momento, però, Dybala agisce più a centrocampo che in aerea di rigore. Dunque, avvicinarlo alla porta permetterebbe alla Juventus di riuscire a scardinare meglio le difese chiuse. Infine, Piccinini ha sottolineato che su Dybala vanno prese alcune decisioni in tempi rapidi: "Siamo arrivati al momento in cui bisogna prendere delle decisioni”.

Futuro in bilico per Dybala

Negli ultimi mesi, si parla molto di un possibile rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Ma le trattative al momento sarebbero in stand by anche perché le richieste del giocatore sarebbero piuttosto alte. Questa sarebbe la principale difficoltà nelle negoziazioni visto il periodo di difficoltà economica legata alla pandemia.

A questo si aggiunge un periodo non troppo brillante da parte di Paulo Dybala. L'argentino non riesce ad incidere all'interno della Juventus e ultimamente le sue prestazioni sono molto al di sotto delle aspettative. Per questo motivo, non è nemmeno da escludere un possibile addio di Paulo Dybala dalla Juventus. Al momento, non ci sarebbe nulla di concreto ma chissà che nei prossimi mesi non possa farsi avanti qualche pretendente per Dybala.

Di fronte ad un'offerta congrua la Juventus potrebbe decidere di cedere l'argentino. Nei prossimi mesi, il Real Madrid potrebbe cambiare allenatore e uno dei nomi accostato ai blancos per il dopo Zidane è quello di Pochettino. Se il tecnico ex Tottenham dovesse approdare alle merengues potrebbe proprio richiedere l'acquisto di Dybala. Dunque, non resta che attendere i prossimi mesi per capire quale sarà il futuro della Joya.