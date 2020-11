Continuano le indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala. La trattativa per il rinnovo di contratto con la Juventus procede a rilento. Il giocatore avrebbe chiesto uno stipendio da 15 milioni all’anno, i bianconeri sarebbero fermi a 10. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un nuovo incontro tra la società e gli agenti del giocatore che non ha portato alla fumata bianca. L’entourage del numero 10 è tornato in Argentina senza accordo, non uno strappo ma un momento di riflessione che sta alimentando molti rumors sul futuro del numero 10 dei Campioni d’Italia. Sulle tracce dell'argentino ci sarebbero anche Real e Atletico Madrid.

Juventus: Real e Atletico Madrid starebbero corteggiando Dybala

Il sito fichajes.com scrive di un possibile interessamento dell’Atletico Madrid per Dybala che starebbe studiando uno scambio da proporre alla Juventus. In ballo tra le due squadre c’è infatti la questione Alvaro Morata. Il centravanti a Torino ha ritrovato continuità ed è in splendida forma. Due gol in cinque gare in campionato e quattro in tre partite in Champions League. La Juve ha trovato nello spagnolo il bomber che cercava. L’affare con l’Atletico prevede per la prossima estate il riscatto del cartellino a 45 milioni di euro, ed è da qui che Simeone vorrebbe partire per dare l’assalto a Dybala. I colchoneros proporrebbero il cartellino di Morata più 35 milioni di euro per arrivare alla Joya.

Dybala sarebbe anche nel mirino del Real Madrid. Fiorentino Perez stravede per l’argentino e vorrebbe portarlo alla corte di Zidane. In uscita dalle merengues c’è quell’Isco che è ormai da due anni obiettivo di mercato della Juventus. Così anche il Real, proprio come l’Atletico, avrebbe la sua carta da giocare nella possibile trattativa.

Il Manchester United ritorna su Dybala

Secondo il Sun ci sarebbe anche una terza concorrente pronta a intavolare una trattativa con la Juventus per Paulo Dybala. Sarebbe il Mancheser United che già due estati fa voleva portare in Inghilterra la Joya. In questo caso è improbabile pensare ad uno scambio, difficile che i Red Devils infatti inseriscano Paul Pogba in una trattativa che non li porterebbe ad incassare una cifra importante per il centrocampista pagato molto in passato.

Secondo il quotidiano inglese, lo United vorrebbe provare a convincere la Juve con i soldi stanziati in estate per Jadon Sancho. L’asso del Borussia Dortmund sembra irraggiungibile e così gli inglesi avrebbero virato su Dybala, utile a Solskjaer che continua ad inseguire un attaccante di livello mondiale. Il problema principale ad oggi è rappresentato dalle condizioni di classifica del Manchester. La squadra al momento è quattordicesima in Premier League, lontana dalle posizioni che valgono la qualificazione alla prossima Champions League. Senza l’approdo alla massima competizione per club europea, è difficile pensare che Dybala possa lasciare la Juventus cedendo alle lusinghe in arrivo da Manchester.