La Juventus, in questo inizio di stagione, ha potuto contare soprattutto sui gol di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Entrambi stanno facendo benissimo e sono i trascinatori dell'attacco bianconero. Nella gara contro la Dynamo Kiev, però, la Juventus ha potuto contare anche sull'apporto di Federico Chiesa. Il numero 22 juventino ha trovato il suo primo gol in bianconero. Al termine del match, Andrea Pirlo, ai microfoni di Uefa.com, ci ha tenuto ad elogiare l'operato dei suoi attaccanti: "Ronaldo e Morata segnano sempre? I due davanti sono una garanzia". Infine, l'allenatore della Juventus ha parlato anche di Chiesa: "Siamo contenti di quello che ha fatto stasera (ieri, ndr) però è solo un punto di inizio perché deve continuare".

La Juventus pensa al derby

Il calendario della Juventus è fitto di impegni e già sabato 5 dicembre la squadra di Pirlo sarà nuovamente in campo per affrontare il Torino. Il tecnico bresciano ha sottolineato proprio l'importanza del match contro i granata: "Concentriamoci su quello e giochiamo una partita alla volta". Infatti, la Juventus deve pensare partita per partita e, poi, solo dopo la sfida contro il Torino si concentrerà sul match contro il Barcellona. Per il derby, però, Pirlo non potrà contare su Morata. Il numero 9 juventino sarà squalificato e il tecnico bresciano si è rammaricato per la sua assenza: "Peccato che adesso Alvaro sia squalificato in campionato". Pirlo ha comunque sottolineato che Morata potrà prepararsi al meglio per la gara contro il Barcellona.

La sfida contro i blaugrana sarà importante per la Juventus per provare a dare l'assalto al primo posto nel girone.

Dybala prenderà il posto di Morata

Morata sarà quindi costretto a saltare il derby contro il Torino perché squalificato. Dunque, al fianco di Ronaldo ci sarà Paulo Dybala. L'argentino ha riposato in Champions proprio per essere al top per la stracittadina.

Per il derby, inoltre, mancherà anche Merih Demiral. Il numero 28 juventino, contro la Dynamo Kiev, ha accusato un problema muscolare e gli esami ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra circa dieci giorni.

Dunque, contro il Torino, in difesa si rivedranno Danilo e Juan Cuadrado. Insieme a loro ovviamente ci saranno Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Nella giornata di domani 4 dicembre la Juventus si ritroverà al pomeriggio al JTC per svolgere l'allenamento della vigilia. Nel corso di questa seduta, Pirlo risolverà tutti i dubbi di formazione visto che la gara contro la Torino sarà in programma alle ore 18 di sabato 5 dicembre.