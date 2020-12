Sabato 5 dicembre alle ore 18 si giocherà Juventus-Torino, match valido per il 10° turno di Serie A. I bianconeri, nella nona giornata, hanno ottenuto uno scialbo pareggio sul campo del Benevento di Filippo Inzaghi col risultato di 1-1: al gol di Morata per i piemontesi ha risposto Letizia per i campani. I granata, invece, hanno ottenuto un pareggio nel rocambolesco match casalingo contro la Sampdoria di Ranieri, col risultato di 2-2 grazie alle reti di Belotti e Meitè per il Torino, intervallate dai gol di Candreva e Quagliarella per i blucerchiati.

Le statistiche per gli ultimi sei Derby della Mole disputati in campionato, vedono la "Vecchia Signora" in netto vantaggio, avendo conquistato la vittoria in cinque occasioni, mentre un incontro è terminato in parità.

Juventus, Morata squalificato due giornate

Andrea Pirlo e la sua Juventus attualmente sono in quarta posizione di campionato con 17 punti ottenuti, a sei lunghezze dalla capolista Milan, e ritrovare la vittoria proprio nel derby servirebbe a dare nuovo entusiasmo all'ambiente. Per provare a vincere questo match, il tecnico potrebbe scegliere il 3-4-1-2, con Szczesny a difesa dei pali. Il terzetto dovrebbe essere composto da Bonucci, Danilo e de Ligt, con Demiral pronto al subentro qualora ce ne fosse bisogno. A centrocampo, invece, dovrebbero essere titolari Alex Sandro e Cuadrado che agiranno ai lati, con Arthur e Rabiot che andranno a posizionarsi al centro del reparto. Sulla trequarti, almeno inizialmente, ci dovrebbe essere Ramsey che avrà il compito di fornire palle gol al tandem d'attacco formato da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Da valutare le condizioni fisiche di Buffon e Chiellini, mentre Morata dovrà scontare due giornate di squalifica.

Torino, ancora out Baselli

Marco Giampaolo e il suo Torino si trovano in 18^ posizione con soli 6 punti ottenuti, quindi in piena zona retrocessione, e l'occasione di far punti allo Juventus Stadium sarebbe importante per ritrovare fiducia nelle capacità dei granata.

Per tentare di impensierire i bianconeri, il tecnico ex Milan potrebbe optare per il 3-5-2, con Sirigu come estremo difensore. Pochi dubbi sembrano esserci in difesa, dove il terzetto dovrebbe essere composto da Lyanco, Bremer e Rodriguez. Singo e Ansaldi, invece, saranno probabilmente le ali, con Meitè, Rincon e Linetty che faranno da filtro al centro del campo.

In attacco spazio a Simone Zaza e Andrea Belotti. Ancora out Baselli, mentre saranno da valutare le condizioni di Gojak, Lukic, Vojvoda e Ujkani.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino:

Juventus (3-4-1-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Arthur, Rabiot, Cuadrado, Ramsey, Ronaldo, Dybala. Allenatore: Pirlo.

Torino (3-5-2): Sirigu, Lyanco, Bremer, Rodriguez, Ansaldi, Meitè, Rincon, Linetty, Singo, Zaza, Belotti. Allenatore: Giampaolo.