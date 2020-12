La Juventus, nel mercato di gennaio, potrebbe cercare una punta che possa fare il vice di Alvaro Morata. I nomi al vaglio dei bianconeri sarebbero molti e Fabio Paratici vorrebbe prendere un profilo che possa avere il giusto rapporto qualità prezzo. I calciatori al vaglio sarebbero Fernando Llorente, Leonardo Pavoletti, Olivier Giroud, Arkadiusz Milik e Gianluca Scamacca. Adesso bisognerà capire se davvero la Juventus affonderà il colpo per uno di questi attaccanti oppure se valuterà altre soluzioni. In ogni caso i nomi più raggiungibili sembrano essere Llorente e Pavoletti. Oltre a questi nomi si sarebbe aggiunto nelle ultime ore anche quello di Diego Costa che potrebbe svincolarsi dall'Atletico Madrid.

Il casting degli attaccanti della Juventus

La Juventus, in questi mesi, non ha avuto un sostituto di ruolo per Morata. Per questo motivo, il club bianconero starebbe cercando un giocatore che possa alternarsi con lo spagnolo. La Juventus, però, vorrebbe un giocatore funzionale e non vorrebbe spendere cifre esagerate. Per questo motivo, le piste più percorribili sembrano essere quelle di Pavoletti e Llorente. Gli altri attaccanti sono tutti un po' più costosi. In modo particolare per Milik e Giroud le cifre da investire sarebbero elevate. Scamacca, invece, sarebbe un colpo in prospettiva, ma anche in questo caso le richieste del Sassuolo sarebbero alte. Infatti, il ragazzo gioca nel Genoa, ma il suo cartellino è di proprietà del club neroverde che per vederlo vorrebbe circa 20 milioni.

Pavoletti potrebbe arrivare in prestito

Una delle piste che potrebbe sbloccarsi con maggiore facilità è quella di Pavoletti. Infatti, la Juventus sarebbe al lavoro con il Cagliari per mettere in piedi una trattativa in sinergia per il texano Reynolds. I bianconeri vorrebbero prendere il terzino americano, ma non hanno più slot da extracomunitari. Perciò la Juventus potrebbe prendere comunque Reynolds e poi girarlo in prestito al Cagliari.

A quel punto il club rossoblù potrebbe dare Pavoletti ai bianconeri. L'attaccante classe '88 sbarcherebbe a Torino in prestito.

Per la Juventus ipotesi Diego Costa

Nelle ultime ore, As ha lanciato una nuova ipotesi per l'attacco della Juventus. Infatti, Diego Costa potrebbe svincolarsi dall'Atletico Madrid e questa potrebbe essere un'ottima occasione di mercato.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus. Diego Costa potrebbe dare ancora più peso all'attacco di Pirlo vista la sua esperienza. Inoltre, lo spagnolo ha giocato con Morata. Adesso non resta che attendere di capire quale sarà la scelta di Paratici per rinforzare il reparto avanzato.