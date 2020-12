La Juventus vista contro il Barcellona ha messo in mostra il talento di tanti giocatori. Difesa impenetrabile ma anche un centrocampo pronto a garantire equilibrio e sostegno al settore offensivo. Uno dei migliori in campo è stato il gallese Aaron Ramsey, che grazie alla sua tecnica è riuscito ad imbeccare in maniera efficace le punte della Juventus. Nonostante questo, però, non si spengono le indiscrezioni di mercato in merito ad un suo possibile addio ai bianconeri nel prossimo Calciomercato estivo. Secondo la stampa inglese, la Juventus starebbe valutando questa possibilità per diversi motivi.

Il fattore fisico è evidentemente una motivazione, in quanto il gallese già dall'anno scorso è stato spesso condizionato dagli infortuni che non gli hanno permesso di essere impiegato in maniera continuativa. Altro fattore non di poco conto è lo stipendio che percepisce, ovvero circa 6 milioni di euro a stagione (12 milioni di euro lordi l'anno). Inoltre, essendo arrivato a parametro zero nell'estate 2019 dopo essere andato in scadenza dall'Arsenal, può rappresentare un'ottima plusvalenza finanziaria per la Juventus.

Possibile la cessione di Ramsey durante il prossimo calciomercato estivo

Il centrocampista gallese è valutato circa 30 milioni di euro dalla Juventus e piace molto in Inghilterra. Inoltre la società bianconera avrebbe già individuato il sostituto ideale del gallese. Si tratta del centrocampista offensivo del Milan Hakan Calhanoglu, che andrà in scadenza di contratto con la società rossonera a giugno 2021. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un rinnovo di contratto per il nazionale turco e si parla molto di un interesse concreto da parte della Juventus per il giocatore.

Il mercato della Juventus

Se per Aaron Ramsey è probabile una cessione la prossima estate, un altro centrocampista della Juventus potrebbe anticipare l'addio ai bianconeri già durante il calciomercato invernale: Sami Khedira è destinato a lasciare Torino già a gennaio. Il tedesco ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ma ci sono diverse società inglesi che vorrebbero investire sul tedesco.

Khedira piace all'Everton e al Tottenham ma nelle ultime ore alcune società di Serie B (che lottano per la promozione nel massimo campionato inglese) avrebbero manifestato interesse nei confronti del centrocampista. Si tratta di Watford, Bournemouth e Norwich. La Juventus potrebbe avallare la rescissione consensuale in modo da poter risparmiare circa 6 milioni di euro lordi sul monte ingaggi.