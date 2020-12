La Juventus starebbe già pensando a come rinforzarsi nelle prossime sessioni di Calciomercato. Difficile pensare a qualcosa di importante già a gennaio, vista la crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi, e anche perché raramente in questa sessione si muovono giocatori top. Per questo motivo, le cose più importanti i bianconeri dovrebbero farle la prossima estate e uno dei pallini del direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe sempre il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e dovrebbe tornare in campo a marzo o aprile.

La Juventus starebbe pensando a Zaniolo

Il vero pallino della Juventus sembra essere Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è stato spesso accostato al club bianconero, tanto che era spuntato un foglio con i possibili obiettivi di mercato del direttore sportivo, Fabio Paratici, poco più di un anno fa e il giocatore era già segnato in questa particolare lista.

L'infortunio subito la scorsa stagione ha sicuramente rallentato un possibile affondo da parte della società di Agnelli, visto che il classe 1999 è tornato in campo soltanto a luglio (per poi infortunarsi nuovamente con la maglia della Nazionale italiana contro l'Olanda a settembre). Ma la prossima estate i bianconeri sono pronti a bussare nuovamente alle porte della Roma. Zaniolo, infatti, piace molto anche perché è in grado di giocare in più ruoli e regalerebbe al tecnico Andrea Pirlo una sorta di variante tattica impazzita, visto che può giocare sia come mezzala, sia come esterno d'attacco e sia da trequartista.

Le sue qualità sono indiscusse ma la Juve osserverà con attenzione come avrà recuperato dal suo nuovo infortunio, anche se il commissario tecnico Roberto Mancini si è detto ottimista sul portarlo ai prossimi Europei. Anche l'ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, intanto, negli studi di Sportitalia ha ammesso come la Juve sia sempre stata innamorata di Zaniolo: "La Juventus è sempre stata innamorata di Zaniolo, è un talento puro.

Il ragazzo".

La possibile richiesta della Roma

La Roma, nonostante i due gravi infortuni subiti da Nicolò Zaniolo non lascerà andare facilmente il suo gioiello, anche se una cessione così importante gli permetterebbe di sistemare i conti in rosso. Proprio per questo i giallorossi valutano il centrocampista tra i 50 e i 60 milioni di euro. Cifra molto importante, ma che porterebbe una plusvalenza piena, dato che il classe 1999 è arrivato nell'ambito dell'affare che portò Nainggolan all'Inter nell'estate del 2018, valutato poco più di 4 milioni di euro.

La Juventus, dal suo canto, potrebbe provare a inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Tra le soluzioni ci sono Federico Bernardeschi, che sta trovando sempre meno spazio in questa stagione, e Rodrigo Bentancur, accostato anche al Bayern Monaco in un possibile scambio con Tolisso nelle ultime ore.