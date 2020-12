In questo inizio stagione la Juventus sta mettendo in mostra diverse difficoltà dal punto di vista del gioco. Problematiche che deriverebbero soprattutto da un Calciomercato estivo non impeccabile, almeno secondo il giornalista sportivo di calciomercato.com Nicola Balice. Per quest'ultimo, infatti, la società bianconera dovrebbe cercare di effettuare delle cessioni per finanziare alcuni acquisti necessari. Dovrebbero lasciare Torino Sami Khedira (piace all'Everton e al Tottenham) e Federico Bernardeschi, dal quale la Juventus spera di incassare almeno 30 milioni di euro. I giocatori che servirebbero ai bianconeri sono un terzino sinistro, un mediano, un centrocampista offensivo ed una punta.

I nomi suggeriti dal giornalista sono quelli di Emerson Palmieri, Manuel Locatelli, Rodrigo De Paul e Olivier Giroud. Trattative che però potrebbero non rivelarsi facili, in particolar modo quelle per arrivare al giocatore del Sassuolo e a quello dell'Udinese.

La Juventus avrebbe bisogno di quattro acquisti

Secondo Nicola Balice, la Juventus dovrebbe investire in almeno quattro innesti in vista del calciomercato invernale. Due di questi potrebbero arrivare dal Chelsea, come il terzino sinistro Emerson Palmieri e la punta Olivier Giroud. Entrambi arriverebbero con una formula agevolata, considerando che sia il nazionale italiano che quello francese sono riserve nella squadra inglese. Emerson Palmieri potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, mentre Giroud, essendo in scadenza di contratto a giugno 2021, potrebbe essere acquistato per pochi milioni di euro.

Più onerosi sarebbero invece gli investimenti per Manuel Locatelli e per Rodrigo De Paul. Entrambi valutati intorno ai 35 milioni di euro. L'unica possibilità per vederli già a gennaio alla Juventus è che le rispettive società proprietarie del cartellino (Sassuolo e Udinese) concedano un pagamento agevolato.

Magari un prestito con diritto di riscatto, formula già utilizzata dalla Juventus per acquistare in estate Weston Mckennie, Alvaro Morata e Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus però starebbe valutando anche delle importanti alternative ai nomi prima menzionati. A centrocampo la società bianconera starebbe seguendo il mediano del Siviglia Nemanja Gudelj, valutato intorno ai sei milioni di euro.

Potrebbe rappresentare un investimento utile per il gioco bianconero (può giocare difensore centrale, mediano davanti alla difesa) e per esperienza internazionale. Uno dei principali problemi riscontrati dalla Juve in questo inizio di stagione è proprio la mancanza di personalità in alcuni giocatori.