Domenica 20 dicembre alle ore 20:45 ci sarà il big match tra Lazio e Napoli, valido per il 13° turno di Serie A. I biancocelesti, durante la dodicesima giornata hanno ottenuto un punto nel pareggio fuori dalle mura amiche contro il Benevento di Filippo Inzaghi, col risultato di 1-1 dove alla rete laziale di Immobile ha risposto Schiattarella per i campani. I partenopei, invece, sono usciti sconfitti dall'incontro di vertice a San Siro contro l'Inter di Antonio Conte, col risultato di 1-0 per merito del rigore trasformato da Lukaku per i nerazzurri.

Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi cinque incontri di campionato, vedono i partenopei in netto vantaggio avendo fatto bottino pieno in quattro occasioni contro una vittoria dei biancocelesti.

Lazio, ballottaggio Reina-Strakosha in porta

Simone Inzaghi e la sua Lazio sembra fatichino ad ingranare in campionato, avendo conquistato soltanto due vittorie negli ultimi sei incontri disputati, ed la colpa potrebbe essere riconducibile alle fatiche spese in Champions League. Per rimettersi in carreggiata, il tecnico biancoceleste potrebbe optare per il 3-5-2, che vedrà il ballottaggio tra Reina e Strakosha come estremo difensore, col portiere ex Milan che pare avanti nelle gerarchie del Mister. Terzetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Patric, Hoedt e Radu. In mezzo al campo, invece, dovremmo vedere dal primo minuto Lazzari e Marusic sulle fasce, con Milinkovic-Savic, Luis Alberto ed Escalante che andranno a posizionarsi al centro.

Tandem offensivo che sarà presumibilmente affidato alla coppia Correa-Immobile, con Caicedo pronto a subentrare a match in corso qualora l'allenatore lo riterrà opportuno.

Napoli, Ruiz e Demme in lizza per una maglia a centrocampo

Mister Gattuso ed il suo Napoli, usciti sconfitti dall'incontro coi nerazzurri pur avendo disputato un ottimo match, sono ben consci che servirà un'inversione di marcia immediata per non perdere il "treno" della vetta.

Per provare a fare tre punti, il tecnico ex Milan potrebbe scegliere nuovamente il 4-3-3, malgrado dovrà fare a meno degli infortunati Osimhen e Mertens, oltre che dello squalificato Insigne. In porta andrà probabilmente Meret, mentre in difesa dovremmo vedere come titolari Di Lorenzo e Rui ai lati con Koulibaly e Manolas a far da schermo centrale.

Cerniera di centrocampo dove, assieme a Bakayoko e Zielinski, vi sarà il ballottaggio tra Demme e Ruiz, col giocatore spagnolo che sembra leggermente favorito. Tridente offensivo che, visti gli indisponibili, sarà composto da Lozano e Politano ai lati di Petagna.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli:

Lazio (3-5-2): Reina (Strakosha), Hoedt, Patric, Radu, Lazzari, Escalante, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Marusic, Immobile, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret, Rui, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Ruiz (Demme), Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano. Allenatore: Gennaro Gattuso.