L’Inter vince una partita sofferta. A San Siro contro il Napoli il match viene deciso da un goal su rigore di Lukaku, in testa alla classifica dei marcatori insieme ad Ibra e CR7. I nerazzurri vincono il loro quinto match consecutivo e si avvicinano pericolosamente al Milan, distante di un solo punto. Solo un rigore è riuscito a sbloccare una partita a lungo equilibrata tra i due migliori attacchi del campionato. Un episodio ha cambiato le sorti del match: fallo su Darmian ed espulsione di Insigne per proteste. Il Napoli rimane in dieci, eppure esprime il suo miglior gioco con un uomo in meno.

Nel finale i partenopei rischiano di pareggiarla, ma Handanovic neutralizza ogni loro conclusione. È il secondo ko per gli azzurri in campionato, mentre l’Inter, per la prima volta, è uscita da San Siro senza subire goal.

Primo tempo bloccato

Il primo tempo regala poche emozioni. Le due squadre si studiano e palleggiano a centrocampo, con il Napoli che prende le redini del gioco senza riuscire mai a proporsi pericolosamente in avanti. I partenopei perdono Mertens al minuto 13 per una contusione alla caviglia sinistra. Il belga viene sostituito da Petagna. La prima occasione da goal, però, è dell’Inter, con Barella che intercetta un’uscita a vuoto di Koulibaly e pesca al centro dell’aria di rigore Lautaro che si gira e manda il pallone di poco fuori dal palo sinistro della porta di Ospina.

Alla mezz’ora arriva anche l’occasione per il Napoli, con Zielinski che dal limite dell’aria prova il suo destro che finisce a bordocampo.

Secondo tempo: l’Inter segna con Lukaku, ma il Napoli è pericoloso

Il secondo tempo sembra essere la fotocopia del primo. Koulibaly e Manolas schermano Lukaku, mentre la difesa nerazzurra neutralizza l’attacco del Napoli.

L’episodio della svolta arriva al minuto 70: su un rimpallo di un tiro di Sensi, Darmian arriva sul pallone colpendolo, ma viene messo giù da Ospina. Massa fischia il calcio di rigore. Sulle proteste del Napoli, quelle troppo veementi del capitano Insigne, inducono il direttore di gara a tirare fuori il cartellino rosso. Napoli in dieci. Sul dischetto va Lukaku che non sbaglia.

L’Inter si porta in vantaggio. In inferiorità numerica il Napoli, però, non molla e mostra il suo miglior calcio. Le occasioni si susseguono negli ultimi dieci minuti. Al minuto 80 il tiro potente di Politano viene parato da Handanovic, così come nei minuti di recupero finali Di Lorenzo solo davanti al portiere nerazzurro non riesce a mettere il pallone in rete. L’ultima azione pericolosa dei partenopei avviene al minuto 92, con il palo di Petagna. Per il Napoli è la quarta sconfitta stagionale, per l’Inter è un’altra importante vittoria per non perdere di vista lo scudetto.