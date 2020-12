Domenica 20 dicembre alle ore 15 ci sarà l'incontro tra Sassuolo e Milan, valido per la 13^ giornata di Serie A. I neroverdi, nel turno precedente, hanno pareggiato nel match in trasferta con la Fiorentina di Prandelli, col risultato di 1-1 grazie alle reti di Traorè per gli emiliani a cui ha risposto Vlahovic per i toscani. La squadra di Pioli, invece, ha raccolto un punto in trasferta col Genoa di Maran, col risultato di 2-2: hanno segnato Calabria e Kalulu (per i milanesi) a cui ha risposto Destro con una doppietta (per il grifone).

Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi sei incontri di Serie A, vedono i rossoneri in vantaggio, essendo usciti vittoriosi dal terreno di gioco in quattro occasioni, mentre due match si sono conclusi in parità.

Sassuolo, Bourabia e Locatelli sulla linea mediana

Mister De Zerbi e il suo Sassuolo stanno disputando una stagione ad alti livelli condita da uno stile di gioco spumeggiante, ma la partita coi primi della classe potrebbe rivelarsi più complicata di quelle disputate sinora. Per tentare di insediare i rossoneri, l'allenatore ex Foggia potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Consigli in porta. Il quartetto difensivo dovrebbe essere composto da Tojan e Rogerio come terzini, mentre Marlon e Ferrari agiranno al centro del reparto. Sulla linea mediana, invece, gli interpreti iniziali dovrebbero essere Bourabia e Locatelli. A trequarti dovrebbero giocare Berardi, Maxime Lopez e Boga, alle spalle del vertice offensivo Caputo. Ancora out Defrel, Chiriches e Romagna.

Milan, probabile ritorno di Ibrahimovic in attacco

Stefano Pioli ed il suo Milan sono primi in classifica e inoltre, assieme alla Juventus di Pirlo, sono ancora imbattuti in Serie A. Per mantenere la vetta il tecnico emiliano potrebbe optare per lo speculare 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma a difesa dei pali. In difesa i quattro giocatori titolari saranno, con tutta probabilità, Kalulu e Romagnoli come centrali, mentre Theo Hernandez e Calabria si posizioneranno ai lati.

Pochi dubbi sembrano esserci per i mediani, che dovrebbero essere Sandro Tonali e Franck Kessiè. Sulla trequarti, invece, troveremo presumibilmente Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers che giocheranno dietro Zlatan Ibrahimovic, il quale sarebbe quindi pronto a tornare titolare dopo diverse settimane di assenza. Se lo svedese non dovesse farcela, potrebbe avanzare Rebic dalla trequarti in attacco.

Ancora out Gabbia, Kjaer e Bennacer.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Tojan, Marlon, Ferrari, Rogerio, Locatelli, Bourabia, Berardi, Boga, M. Lopez, Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez, Kessiè, Tonali, Calhanoglu, Saelemaekers, Rebic, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.