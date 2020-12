Sabato 19 dicembre alle ore 20:45 si giocherà Parma-Juventus, match valido per il 13° turno di Serie A. I gialloblu, durante la dodicesima giornata, hanno ottenuto un pareggio 0-0 al Tardini contro il Cagliari di Di Francesco. I bianconeri, invece, hanno pareggiato nell'incontro casalingo con l'Atalanta di Gasperini, col risultato di 1-1: alla rete di Chiesa per la Juventus ha risposto Freuler per gli orobici.

Le statistiche tra Parma e Juve durante gli ultimi quattro incontri di campionato, vedono la Juventus in netto vantaggio, avendo conquistato la vittoria in tre occasioni, mentre un match è terminato in pareggio.

Parma, Cornelius vertice offensivo

Fabio Liverani e il suo Parma affronteranno questa delicata partita casalinga consci di trovarsi di fronte uno degli avversari più temibili della Serie A. Per insediare la corazzata bianconera, il tecnico ex Lecce potrebbe puntare sul 4-3-2-1, con Sepe come estremo difensore. Il quartetto arretrato dovrebbe composto da Bruno Alves e Gagliolo come laterali e da Iacoponi e Osorio come centrali. In mezzo al campo dovrebbero giocare, almeno inizialmente, Hernani, Brugman e Kurtic. Sulla trequarti campo, invece, i titolari dovrebbero essere il sempreverde Gervinho assieme a Karamoh, che agiranno a supporto dell'unica punta Cornelius. Ancora out Laurini, Grassi e Kucka.

Juventus, ballottaggio Morata-Dybala

Mister Pirlo e la sua Juventus saranno alla ricerca del 13° risultato utile consecutivo in campionato, oltre a provare a rosicchiare punti alla capolista Milan.

Per battere il Parma, il tecnico bresciano potrebbe optare per il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. La difesa a quattro con ogni probabilità sarà composta da Bonucci e de Ligt a far da schermo centrale, con Cuadrado e Danilo ai lati. A centrocampo dovrebbero giocare Kulusevski e Chiesa sulle fasce, con Arthur e Rabiot al centro del reparto. In attacco, infine, accanto a Cristiano Ronaldo potrebbe esserci uno tra Alvaro Morata e Paulo Dybala, con l'ex Atletico Madrid che sembra favorito per una maglia da titolare.

Ancora fuori per infortunio i difensori Chiellini e Demiral.

Le probabili formazioni di Parma-Juventus:

Parma (4-3-2-1): Sepe, Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo, Hernano, Kurtic, Brugman, Gervinho, Karamoh, Cornelius. Allenatore: Fabio Liverani.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo, Chiesa, Rabiot, Arthur, Kulusevski, Ronaldo, Morata (Dybala).

Allenatore: Andrea Pirlo.