Dieci punti di distanza dal Milan primo in classifica, sesto posto ed una partita da recuperare. La conclusione del 2020 per la Juventus è stata deludente sia dal punto di vista dei risultati sportivi che delle decisioni prese dal Coni. Nel pomeriggio di martedì 22 dicembre è arrivato il verdetto del Collegio di garanzia che ha accolto il ricorso del Napoli contro la sconfitta a tavolino inflitta ai campani per non essersi presentati a Torino in occasione della sfida con la Juventus dello scorso 4 ottobre. Successivamente per i bianconeri è arrivata la disfatta contro la Fiorentina che è stata un altro duro colpo in ottica scudetto.

Nel pre-partita di Juventus-Fiorentina il direttore sportivo della società piemontese, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente ha risposto alle domande sulla decisione del Collegio di garanzia del Coni dicendo, in sintesi, che la Juventus si atterrà a tutte le disposizioni del caso anche in merito alla data del recupero della gara. Inoltre si è soffermato anche sulla situazione contrattuale di Paulo Dybala.

Fabio Paratici sulla decisione del Collegio di garanzia del Coni

Fabio Paratici, in merito all'eventualità di posticipare Coppa Italia e Supercoppa Italiana per consentire lo svolgimento della partita Juventus-Napoli, ha dichiarato: "Mi sembrava di essere stato chiaro. Noi non preferiamo niente, ci atteniamo a quello che ci dicono".

Il direttore sportivo ha chiarito che, indipendentemente che si giochi a febbraio, marzo, o maggio, la Juventus si adeguerà alle decisioni che prenderà la Lega di Serie A.

Passando ad un altro argomento, non è mancata una domanda sul caso Paulo Dybala.

Fabio Paratici su Paulo Dybala: 'Siamo sempre in contatto con lui'

Per quanto riguarda Dybala, Paratici ci ha tenuto subito ad evidenziare: "In ogni intervista mi fate la stessa domanda.

Ripeto, non è solo tra di noi, ma c'è gente che ci segue che vorrà sapere altro". Il dirigente ha ribadito che la Juventus è sempre in contatto con il giocatore e che il presidente Agnelli è già stato fin troppo esplicito. Il patron, infatti, qualche settimana fa ha detto che la società ha già presentato la sua offerta all'entourage dell'attaccante argentino per il rinnovo del contratto, ed ora è in attesa di una sua risposta.

Sulla distanza in classifica che attualmente separa la Juventus dal primo posto occupato dal Milan, Paratici ha affermato che la squadra è consapevole che dovrà vincere almeno 30 partite per aggiudicarsi il decimo scudetto consecutivo.

Le prossime partite della Juventus

Sarà un mese di gennaio complicato per la Juventus, a partire dalla gara contro l'Udinese in programma il 3 gennaio. Il giorno dell'Epifania invece ci sarà il big-match con il Milan, mentre il 10 gennaio i bianconeri ospiteranno il Sassuolo. Seguiranno la Coppa Italia (l'avversaria sarà il Genoa) e quindi sarà ancora Serie A con la trasferta di Milano contro l'Inter del giorno 17. Il mese si chiuderà con la Supercoppa italiana contro il Napoli e quindi con le sfide di campionato con Bologna e Sampdoria.