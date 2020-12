La dodicesima giornata di campionato ha visto la vittoria dell'Inter sul Napoli per 1-0 e i contemporanei pareggi della Juventus (contro l'Atalanta) e del Milan (contro il Genoa). I nerazzurri si sono quindi consolidati al secondo posto a un punto dai rossoneri mentre la Juventus rimane sempre a -4 dalla vetta della classifica. Inter-Napoli è stata caratterizzata da diverse polemiche arbitrali, su tutte l'espulsione di Insigne per proteste dopo che Massa aveva fischiato un rigore a favore dei nerazzurri. Decisivo per la squadra di Conte è stato però il portiere Samir Handanovic, che ha compiuto diverse parate spettacolari su Insigne, Mertens e Politano.

Proprio sullo sloveno si è soffermato nel post partita il giornalista sportivo Carlo Alvino, noto tifoso del Napoli. Ha infatti dichiarato: "Handanovic è un grande portiere, un ottimo giocatore, non lo scopriamo solo adesso". Successivamente però è arrivata la stoccata indiretta nei confronti della Juventus, come è oramai consuetudine per il giornalista.

Carlo Alvino su Samir Handanovic

Il giornalista sportivo Carlo Alvino ha successivamente dichiarato: "In Inter-Napoli Handanovic ha preso l'impossibile, mentre in passato, nel famoso Inter-Juventus 2-3 del 2018, non ci arrivava mai: aveva l'artrosi". Evidente il riferimento alla stagione 2017-2018, quando la Juventus grazie alla vittoria contro i nerazzurri gettò le basi per la vittoria per il settimo scudetto consecutivo.

L'antagonista della squadra allenata in quegli anni da Allegri era proprio il Napoli di Maurizio Sarri, che andò vicinissimo a conquistare il titolo.

Alvino sul ricorso al Coni del Napoli

In questi giorni tiene banco anche il ricorso al Coni del Napoli in merito al punto di penalizzazione e la sconfitta a tavolino decretata a ottobre per non essersi presentata all'Allianz Stadium di Torino.

In quell'occasione infatti il Napoli non rispettò il protocollo redatto da Figc e Lega Serie A, da lì la decisione del Giudice Sportivo di sanzionare il Napoli. La società campana ha invece sempre ribadito che gli fu consigliato di non partire dall'Asl territoriale, per questo la squadra non si presentò a Torino. Dopo i ricorsi respinti dalla Figc, De Laurentiis si è appellato al Coni.

A tal riguardo Alvino su Twitter ha sottolineato come De Laurentiis abbia intrapreso dei fitti colloqui con Gravina per far valere le ragioni del Napoli. Non sono mancate evidentemente le reazioni dei follower di Alvino. Uno di questi ha scritto "Io rivoglio il punto di penalizzazione", un altro ha invece ironizzato sul fatto che De Laurentiis non deve parlare con Gravina ma con il presidente Agnelli.

