Quella del 22 dicembre è stata una giornata difficile per la Juventus. Infatti, la squadra ha subito una brutta sconfitta contro la Fiorentina e in più è arrivata la sentenza che ha tolto il 3-0 a tavolino per la partita non giocata contro il Napoli. La Juventus ha preso con indifferenza il verdetto del Collegio di garanzia, visto che la società di Agnelli è estranea ai fatti. Di certo, però, i bianconeri dovranno rigiocare la partita contro gli azzurri e trovare un data per il recupero è davvero complicato. Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha proprio commentato la sentenza in merito a Juventus - Napoli: "Dispiace più per le altre squadre che per noi".

Pirlo parla della sentenza Juventus-Napoli

La sfida tra Juventus-Napoli si dovrà rigiocare è questo il verdetto emesso dalla corte di garanzia del Coni. Dunque, le precedenti sentenze che avevano condannato gli azzurri con il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione sono state completamente annullate. Di questo argomento ne ha parlato anche Andrea Pirlo: "Per noi non è cambiato nulla. È una partita da giocare che rigiocheremo volentieri". Dunque, la Juventus è pronta per rigiocare il match contro il Napoli, anche se il tecnico bianconero ha espresso il suo rammarico nei confronti delle altre squadre che in questi mesi si sono attenute ai protocolli: "Ci dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e giocato con giocatori positivi alla Covid-19 e che hanno anche perso".

Anche la stessa Juventus, negli scorsi mesi, ha fatto i conti con il coronavirus e per alcune partite ha dovuto giocare senza Weston McKennie e Cristiano Ronaldo.

Pirlo analizza gli errori

In casa Juventus, però, non tiene banco solo la sentenza del Collegio di garanzia del Coni ma si pensa soprattutto al ko contro la Fiorentina. Quella contro i viola è una sconfitta amara per come è maturata.

Inoltre, la Juventus ha anche da recriminare su alcuni episodi arbitrali e di questo ne ha parlato anche Andrea Pirlo: "Perché gli episodi non ci girano a favore perché le immagini sono evidenti a tutti". Alcuni episodi hanno anche innervosito i giocatori bianconeri come ha detto lo stesso tecnico bresciano: "È normale che qualcuno si possa innervosire e perdere la testa".

Adesso, la Juventus dovrà recuperare le energie e i giorni di vacanza serviranno per riposare un po'. Alla ripresa, la Juventus dovrà lavorare per ritrovare la giusta strada e dovrà ripartire dalle belle prestazioni viste contro Barcellona e Parma. Inoltre, quando la squadra tornerà alla Continassa bisognerà valutare le condizioni di Matthijs de Ligt che ieri 22 dicembre ha chiesto il cambio per un problema fisico.