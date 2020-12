Una delle piaghe attuali della nostra epoca è evidentemente il razzismo. Il calcio è uno di quei sport cha da anni sta lottando affinché venga debellata ogni forma di discriminazione, in special modo quella riguardante il colore della pelle. Di recente la Uefa ha realizzato un documentario denominato 'Outraged' nel quale sono stati protagonisti due ex giocatori della Juventus. Da una parte il centrocampista attualmente al Manchester United Paul Pogba, dall'altra la punta del Paris Siant Germain Moise Kean. Il nazionale francese, in un ruolo inedito per lui, ha intervistato la punta italiana in merito agli episodi di razzismo che lo hanno riguardato.

Il classe 2000 si è soffermato in particolar modo su un episodio del passato, quando era alla Juventus. In un match di campionato a Cagliari, alcuni tifosi gli dedicarono dei 'buuuu' offensivi. Sull'argomento Kean ha dichiarato: "Mi sono detto che avrei dovuto fare qualcosa in quella partita. Arriva un cross di Bentancur e faccio gol. Sono andato sotto la Curva del Cagliari e ho aperto le braccia".

Paul Pogba intervista Moise Kean sul razzismo in Italia

Sull'argomento ha dichiarato: "Mi è stato scritto 'Scimmia', 'Non esiste un nero italiano', 'Non fai parte di questo Paese'". La punta del Paris Saint Germain ha poi aggiunto: "Sono nato in Italia, mi sento Moise, un ragazzo di colore che non è diverso dagli altri".

L'episodio di razzismo con 'vittima' Paul Pogba

Anche Paul Pogba ha voluto raccontare un episodio di razzismo che lo ha riguardato quando era giocatore alla Juventus.

In un match contro la Fiorentina fu insultato da un bambino insieme a suo padre. La risposta di Pogba è stata sicuramente matura. Decise di regalare al bambino la sua maglia a fine partita, "mi è sembrata la risposta migliore", così ha chiuso l'intervista il centrocampista del Manchester United.

Kean e Pogba protagonisti del mercato

Moise Kean e Paul Pogba si candidano ad essere protagonisti del mercato nel 2021.

La punta attualmente in prestito al Psg a fine stagione ritornerà all'Everton ma non è escluso possa essere ceduto. Piace sempre alla Juventus, che lo aveva considerato anche la scorsa estate come rinforzo. Più concreta per la società bianconera la possibilità di arrivare a Paul Pogba, che potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio.