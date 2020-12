Uno dei giocatori che con ogni probabilità lascerà l'Inter nella prossima sessione di calciomercato è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga in questi mesi non è riuscito a convincere il proprio tecnico, Antonio Conte, che gli ha concesso solo qualche spezzone di partita e per questo motivo è pronto a dire addio per cercare di giocare con maggiore continuità. Inoltre, alcuni problemi fisici hanno condizionato ulteriormente l'impiego del "Ninja". Si parla sempre del forte interesse del Cagliari, che già questa estate ha provato a lungo a riportarlo in Sardegna, ma i rossoblù non sarebbero gli unici interessati.

Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi la Fiorentina.

La Fiorentina sarebbe su Nainggolan

Il Cagliari non è l'unica società fortemente interessata a Radja Nainggolan. Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi la Fiorentina, in cerca di rinforzi in vista della prossima sessione di calciomercato. I viola, d'altronde, hanno deluso altamente le aspettative e adesso rischiano grosso, essendo a ridosso della zona retrocessione, con soli quattro punti di vantaggio sul Genoa terzultimo e cinque sul Torino penultimo.

Il patron, Rocco Commisso, ha già dimostrato di non badare a spese ed è pronto ad uno sforzo ulteriore per risollevare le sorti di un'annata altamente insufficiente. Nainggolan sarebbe perfetto per la viola, avendo quelle caratteristiche che attualmente non sembra avere nessun centrocampista attualmente in rosa a disposizione di Prandelli.

Dosando il suo impiego, infatti, il Ninja lo scorso anno ha dimostrato di poter fare ancora la differenza, visto che l'anno scorso, a Cagliari era tornato sui livelli ammirati a Roma, mettendo a segno sei reti e collezionando sette assist, saltando l'ultima parte di stagione a causa di un problema muscolare accusato dopo il lockdown. Il giocatore, infatti, non sembra poter reggere i tre impegni in una settimana.

La possibile trattativa con l'Inter

L'Inter avrebbe già fatto sapere di non essere disposta a cedere Radja Nainggolan in prestito secco o con diritto di riscatto, così come d'altronde era accaduto questa estate con il Cagliari. La valutazione del centrocampista belga si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro ma i viola potrebbero avere la carta per convincere i nerazzurri.

Marotta, infatti, è alla ricerca di una quarta punta che possa far rifiatare Lukaku e Lautaro Martinez e per questo motivo non è escluso che si possa intavolare uno scambio alla pari che veda coinvolto uno tra Kouamé e Dusan Vlahovic, dato che tra le fila viola c'è grande concorrenza nel ruolo di prima punta, con anche Cutrone in rosa. Tre attaccanti per un solo posto, dunque, sembrano troppi e uno scambio porterebbe benefici a entrambe le società, anche in termini di bilancio.