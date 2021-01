La sconfitta contro l'Inter ha messo in evidenza i soliti problemi difensivi della Juventus. Altri due gol incassati dalla squadra bianconera, con Bonucci preso di mira per l'ennesima volta dai tifosi. Si è sentita l'assenza di De Ligt, attualmente positivo al coronavirus. In attesa dei tamponi, Pirlo spera di poterlo avere a disposizione, se non nella Supercoppa italiana contro il Napoli, in campionato contro il Bologna nell'ultima giornata del girone d'andata. Intanto però arrivano da alcuni giornali sportivi alcune indiscrezioni di mercato che non fanno piacere ai sostenitori bianconeri.

Il Real Madrid potrebbe attuare una sorta di rivoluzione della rosa in vista della prossima stagione.

Fra gli obiettivi individuati per la difesa ci sarebbe anche il centrale della Juventus Mathijs De Ligt. A sostenere questo rumor anche le agenzie di scommesse. Alcune di queste quotano a 5,00 il passaggio di De Ligt al Real Madrid. Una probabilità evidentemente bassa secondo i bookmakers, anche se la società bianconera difficilmente avallerà la cessione del suo difensore dopo appena due stagioni.

De Ligt potrebbe trasferirsi al Real Madrid

Mathijs De Ligt potrebbe trasferirsi al Real Madrid. Le agenzie di scommesse quotano tale possibilità a 5,00. Attualmente però la Juventus non avrebbe intenzione di cederlo ed eventualmente lo farebbe solo per una somma importante. Acquistato per circa 75 milioni di euro più bonus dall'Ajax nell'estate 2019, il suo valore attuale di mercato secondo transfermarkt.it è identico al costo sostenuto dalla società bianconera per acquistarlo.

Probabile però la Juventus non lo lasci partite per meno di 100 milioni di euro, data l'importanza che ricopre già adesso nella difesa bianconera. L'eventuale cessione di De Ligt potrebbe però essere favorita dalla difficile situazione economica che sta riguardano il calcio italiano e di conseguenza alla Juventus. La somma incassata dalla partenza dell'olandese sistemerebbe le finanze bianconere dando la possibilità alla società di rinforzare anche il centrocampo.

La Juventus infatti potrebbe decidere di investire su Paul Pogba, destinato a lasciare il Manchester United a giugno. Attualmente ha una valutazione di circa 60 milioni di euro ma il prezzo potrebbe diminuire nei prossimi mesi. Il nazionale francese infatti a giugno sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto.

Il Real Madrid sarebbe vicino a David Alaba

Il Real Madrid però è pronto a definire un importante acquisto nei prossimi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato mancherebbe solo l'ufficialità per la firma a parametro zero del difensore-centrocampista David Alaba. Il nazionale austriaco attualmente al Bayern Monaco dovrebbe firmare un contratto di quattro anni a 11 milioni di euro a stagione.