L'Inter e Conte sorridono amaro. La vittoria per 6-2 in casa contro il Crotone è stata macchiata dall'infortunio di Romelu Lukaku. Il gigante belga, uno dei protagonisti del match di domenica, ha riportato un infortunio alla gamba destra, che potrebbe costringerlo a saltare la sfida di mercoledì contro la Sampdoria e forse anche il doppio big match contro Roma e Juve. Una brutta notizia per Antonio Conte, che si affida molto al suo centrale offensivo più prolifico.

Lukaku: infortunio alla gamba destra, previsti gli esami

Al minuto 75 della sfida contro il Crotone Romelu Lukaku ha chiesto il cambio dalla panchina.

Il giocatore belga si è seduto vicino al cerchio di centrocampo dopo aver riscontrato un problema alla coscia della gamba destra. Conte lo ha subito sostituito per Perisic. Da un primo e rapido controllo avrebbe riportato una contrattura al quadricipite della gamba destra. L'Inter, però, rimane prudente e cauta. Si attendono gli esami strumentali previsti nella giornata di domani, martedì 5 gennaio, per capire quando l'attaccante potrà tornare disponibile nell'attacco di Antonio Conte. Oggi Lukaku non ha partecipato alla seduta di scarico, ma ha seguito individualmente le terapie di rito.

Gli esami strumentali non sono stati effettuati nell'immediato poiché il muscolo deve riposare per 24 ore prima di essere rivalutato. In caso di buone notizie, Lukaku potrebbe anche essere convocato per la farà contro la Sampdoria.

Nell'ambiente interista circola una certa fiducia, ma se gli esiti degli esami dovessero riportare una lesione al muscolo, allora la situazione diventerebbe più complicata. Lukaku, in quel caso, salterà la trasferta di Genova e la sua presenza sarebbe in forte dubbio anche per i due big match di alta classifica con Roma e Juventus (in mezzo anche la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, mercoledì 13 all'Artemio Franchi).

Inter-Crotone: Lukaku decisivo

Il contributo di Romelu Lukaku nell'ultimo match contro il Crotone è stato fondamentale. Suo è stato l'assist a Martinez per il pareggio interista (1-1): il belga con un ottimo passaggio filtrante ha innescato l'argentino che davanti a Cordaz non ha sbagliato.

Da Lukaku è partito anche il secondo gol, grazie ad un passaggio perfetto a Barella, che sulla fascia sinistra è rientrato e ha fornito l'assist a Lautaro (alla fine è stato assegnato l'autogol al difensore del Crotone che ha toccato la palla per ultimo).

Poi Lukaku con un geniale colpo di tacco ha servito a Brozovic il pallone perfetto da scaricare a Martinez per il vantaggio interista nel secondo tempo (3-2).

Dopo tutti questi passaggi utili ai suoi compagni, per il belga è arrivato anche il gol personale dopo il 60° minuto. Bastoni gli ha dato un perfetto pallone che lui ha ammaestrato perfettamente, aggirando il difensore Luperto, e mettendo la palla in rete per il suo ennesimo gol con la maglia nerazzurra.