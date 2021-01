L'Inter nelle ultime partite sembra aver ritrovato una grande solidità che gli ha permesso di inanellare diversi risultati importanti in campionato. La disfatta europea sembra essere alle spalle e attualmente la squadra nerazzurra è in piena lotta per il campionato insieme al Milan. Grandi meriti sono da attribuire al settore avanzato, in particolar modo a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che continuano a essere decisivi. Anche la difesa però sembra aver trovato un equilibrio importante, merito evidentemente anche della ritrovata forma di Milan Skriniar. Lo slovacco, dopo i mesi complicati della fine scorsa stagione, è ritornato a essere una certezza in difesa.

Prestazioni che avrebbero attirato l'attenzione di alcune società inglesi, su tutte quelle del Liverpool e del Tottenham. Skriniar durante lo scorso Calciomercato estivo era stato vicino proprio alla società guidata da Mourinho. Gli inglesi però si sarebbero fermati ad un'offerta di 35 milioni di euro, ritenuta non adeguata all'Inter. Le recenti prestazioni dello slovacco sembrano dar ragione ai nerazzurri, che lascerebbe partire il giocatore per un'offerta di almeno 40-45 milioni di euro.

Skriniar piacerebbe a Liverpool e Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Milan Skriniar continua a piacere molto in Inghilterra. Attualmente ci sarebbe anche il Liverpool interessato al giocatore, dopo che la scorsa estate sarebbe stato vicino al Tottenham.

Le difficoltà difensive della squadra di Klopp sono evidenti a causa delle assenze per infortunio sia di Van Dijk che di Gomez. Giocatori che mancheranno per la fase decisiva della stagione del Liverpool. Per questo la società inglese starebbe pensando di effettuare un investimento su un centrale ma attualmente non sarebbe disposta ad accontentare le richieste dell'Inter.

Per questo è probabile che Skriniar continui ad essere un giocatore dell'Inter almeno fino a fine stagione. Di certo lo slovacco nutre della fiducia di Conte e della società. Sembra difficile quindi che possa essere ceduto considerando le ambizioni di vittoria del campionato dell'Inter.

Il possibile mercato dell'Inter

Se da una parte Milan Skriniar dovrebbe rimanere almeno a fine stagione, dall'altra ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare l'Inter già a gennaio.

Dopo Nainggolan potrebbe toccare a Vecino ed Eriksen lasciare Milano. A questi potrebbe aggiungersi anche Pinamonti, che potrebbe trasferirsi in prestito per giocare titolare. D'altronde la punta è un riferimento della nazionale under 21 che a marzo sarà impegnata negli Europei. Se però continuerà a fare panchina, rischierà di saltare la manifestazione giovanile per nazioni. Per questo è probabile una sua cessione in prestito in una società del campionato italiano.