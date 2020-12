Allo stadio Meazza di Milano - domenica 3 gennaio alle ore 12:30 - si giocherà il lunch match della quindicesima giornata di Serie A tra Inter e Crotone. Le due squadre arrivano a questa sfida con obiettivi ben diversi. I padroni di casa sono partiti con l'obiettivo di lottare per lo scudetto; gli ospiti, invece, puntano alla salvezza dopo la promozione ottenuta l'anno scorso dalla cadetteria.

Verso Inter-Crotone

L'Inter sembra in netta ripresa rispetto a inizio dicembre, quando ha dovuto fare i conti con l'eliminazione dalle coppe europee. Se in Champions League, infatti, i nerazzurri hanno deluso le aspettative, in campionato vengono da un grande filotto di vittorie.

I padroni di casa sono reduci da ben sette successi consecutivi, che gli hanno permesso di lottare per i vertici della classifica, essendo secondi in classifica con 33 punti, a meno uno dal Milan capolista, a più sei sulla Roma terza e, soprattutto, a più nove sulla Juventus, la squadra data come principale contendente alla vigilia del campionato, essendo campione d'Italia in carica. Nell'ultimo turno la squadra di Antonio Conte si è imposta per 2-1 allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona, con i gol decisivi messi a segno da Lautaro Martinez e Milan Skriniar.

Il Crotone ha cominciato il campionato con il chiaro obiettivo di puntare alla salvezza. I calabresi, infatti, lo scorso anno hanno strappato la promozione arrivando secondi in Serie B, dietro al Benevento e davanti allo Spezia.

L'inizio non è stato dei migliori, visto che gli ospiti si trovano in piena zona retrocessione, essendo penultimi con 9 punti, a più uno sul Torino e a meno due dallo Spezia quartultimo. Nell'ultimo turno la squadra di Stroppa ha ottenuto un successo decisivo, battendo il Parma allo Scida per 2-1.

Probabili formazioni Inter-Crotone

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, si affiderà al 3-5-2 che tanto bene ha fatto in campionato ultimamente.

Scelte obbligate in attacco, con Lautaro e Lukaku, visto che Sanchez recupererà al massimo per la panchina. Sugli esterni conferma per Hakimi, mentre a sinistra Young è in vantaggio nel ballottaggio con Perisic. In mezzo al campo potrebbe arrivare la chance dal primo minuto per Stefano Sensi, con Vidal come alternativa, al fianco di Barella e Brozovic.

Il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, scenderà in campo a specchio rispetto ai propri avversari. La coppia d'attacco sarà formata da Simy e Messia. In mezzo al campo spazio a Molina, Petriccione e Vulic, con Pereira e Reca ai loro lati.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Simy, Messias.