Cristiano Ronaldo per festeggiare il compleanno della compagna Georgina Rodriguez, si sarebbe concesso una breve vacanza a Courmayeur. L'asso della Juventus, però, non avrebbe potuto raggiungere la Valle d'Aosta che è in zona arancione. Inoltre, sono vietati gli spostamenti tra regioni, a meno che non si sia proprietari di una seconda casa. Dunque, Cristiano Ronaldo e la compagna avrebbero violato il Dpcm. Secondo a quanto affermano svariati siti sul web, i carabinieri del gruppo Aosta stanno indagando sull'accaduto. Qualora CR7 avesse infranto le regole incapperebbe in una multa.

Le immagini sui social

Il 27 gennaio, al termine della gara tra la Juventus e la Spal, è rimbalzata la notizia di una possibile violazione da parte di Cristiano Ronaldo del Dpcm. Infatti, sui social sono circolate delle immagini che ritraggono CR7 e la compagna Georgina Rodriguez in montagna. Il video è stato prontamente rimosso, ma alcune pagine lo hanno registrato e dunque le immagini di Ronaldo sotto la neve hanno continuato a girare sul web. Questo ha causato diverse polemiche anche perché CR7 non avrebbe potuto raggiungere la Valle d'Aosta. Solo chi possiede una seconda casa può spostarsi in un'altra regione. Adesso, le forze dell'ordine starebbero cercando di far luce sull'accaduto e i carabinieri sarebbero al lavoro per capire se Cristiano Ronaldo e la compagna hanno violato il Dpcm.

In attesa di capire come finirà questa vicenda, CR7 è già al lavoro per preparare i prossimi impegni con la Juventus.

CR7 pensa al campo

Cristiano Ronaldo di certo non si farà distrarre dalle recenti polemiche che lo riguardano, e adesso si concentrerà sui prossimi impegni. Infatti, la sua Juventus, nelle prossime settimane dovrà affrontare un vero e proprio tour de force.

Il primo impegno, per i bianconeri sarà sabato 30 gennaio e la squadra di Andrea Pirlo sarà in campo per affrontare la Sampdoria. Per questo impegno, il tecnico bresciano schiererà tutti i suoi titolari. Infatti, contro la Spal, la Juventus ha fatto giocare diversi giovani e questo ha permesso ai veterani di riposare. Contro la Sampdoria, si rivedranno Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Danilo, Arthur, Rodrigo Bentancur, Weston McKennie e Federico Chiesa.

Mentre resta da capire come sta Alvaro Morata che, in Coppa Italia, ha preso una botta alla caviglia. Anche Federico Bernardeschi ha chiesto il cambio contro la Spal, ma Andrea Pirlo ha spiegato che il suo numero 33 dovrebbe recuperare per il match contro la Sampdoria. In ogni caso il 29 gennaio, la Juventus si allenerà al JTC e si capirà meglio quali sono le condizioni dei giocatori acciaccati.