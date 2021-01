Da mesi è praticamente un fuori rosa alla Juventus, ma Sami Khedira non ha perso la voglia di giocare a calcio e di essere un punto di riferimento per gli altri giocatori. In una recente intervista il centrocampista tedesco ha sottolineato che punta a ritornare a giocare quanto prima: "Quella attuale non è una situazione che sono abituato a vivere, non sono soddisfatto". Il tedesco ha aggiunto di essere un giocatore competitivo. Allo stesso tempo ha rimarcato il fatto che sta prendendo il positivo da tutta questa situazione. In questi mesi, il nazionale tedesco ha deciso di fare una preparazione fisica extra così da essere pronto per nuove esperienze professionali.

Sami Khedira ha poi dichiarato: "Prendo parte alla preparazione pre-partita e all'analisi video". Ha poi sottolineato che ha intenzione di essere un riferimento per i giovani e che sta cercando di mantenere alti i livelli di energia e motivazione: "Sto cercando di andarmene da Torino, l'obiettivo è giocare a calcio".

Sami Khedira nel mirino di Everton e Stoccarda

Le ultime indiscrezioni di mercato rivelano di un interesse di diverse società per Sami Khedira. Si parla infatti di una possibile offerta dell'Everton per il centrocampista tedesco anche se anche al Tottenham starebbe valutando il suo possibile ingaggio. Si parla anche di un suo possibile ritorno in Germania, allo Stoccarda, anche se in alcune dichiarazioni delle settimane precedenti , Khedira aveva sottolineato come da piccolo sognasse di giocare nel campionato inglese.

Probabile quindi che il centrocampista tedesco possa concludere la sua carriera da giocatore professionista non prima di aver giocato in Inghilterra.

La Juventus spererebbe in una rescissione consensuale

La Juventus, in caso di rescissione consensuale di Khedira, risparmierebbe circa 6 milioni di euro lordi sul monte ingaggi. Per questo spera che il tedesco possa decidere quanto prima così da poter investire su un altro centrocampista già a gennaio.

A tal proposito sono tre i nomi avvicinati alla società bianconera: Manuel Locatelli del Sassuolo, Rodrigo De Paul dell'Udinese e Paul Pogba del Manchester United. Sui primi due però non ci sarebbero molte possibilità di acquisto durante la sessione invernale. Le rispettive società punterebbero a tenerli almeno fino a fine stagione. Per quanto riguarda il francese invece, il problema di fondo rimarrebbe la sua valutazione di mercato.

Il Manchester United in questo momento non sarebbe disposto ad accettare un prestito con diritto di riscatto e vorrebbe almeno 50-60 milioni di euro per il suo cartellino.