La Juventus a gennaio potrebbe effettuare almeno un investimento per migliorare il centrocampo. Infatti gli uomini mercato bianconeri stanno cercando un giocatore che possa garantire un salto di qualità al gioco. D'altronde, la scelta del tecnico Pirlo di ruotare spesso i centrocampisti in questi primi mesi della stagione 2020-2021 sembra confermare la mancanza di un elemento in organico che risponda appieno alle idee tattiche dell'allenatore.

Si continua a parlare di un probabile ritorno di Paul Pogba, ma si tratta di un'operazione complicata per i costi di cartellino e ingaggio. Secondo la stampa inglese, però, Pirlo avrebbe fatto un nome preciso per rinforzare il centrocampo.

Si tratta del classe 1998 Manuel Locatelli, di proprietà del Sassuolo. Il tecnico della Juventus apprezza il nazionale italiano perché sa abbinare quantità e qualità in mezzo al campo. È bravo come regista, ma sa anche recuperare diversi palloni ed è abile negli inserimenti in area avversaria. Ad ogni modo, sembra difficile che il Sassuolo possa cederlo durante il mercato invernale.

Andrea Pirlo vorrebbe Manuel Locatelli

Andrea Pirlo avrebbe fatto espressamente il nome di Manuel Locatelli alla dirigenza juventina. La valutazione di mercato del centrocampista lombardo è di circa 35-40 milioni di euro, ma potrebbe salire ulteriormente nei prossimi mesi. Proprio per questo motivo il Sassuolo non vorrebbe venderlo a gennaio, nella speranza che il costo del cartellino dell'ex Milan possa lievitare durante i campionati europei che dovrebbe disputare con la nazionale italiana.

Juventus: gli obiettivi di mercato in difesa e attacco

Il Sassuolo avrebbe deciso di trattenere Locatelli almeno fino al termine di questa stagione non solo per motivi economici. Infatti l'allenatore neroverde De Zerbi considera il centrocampista fondamentale per la sua squadra. Inoltre, l'ottimo campionato fin qui disputato dagli emiliani (attualmente quarti in classifica) lascia presagire che ci siano tutti i presupposti per giocarsi la qualificazione alle coppe europee fino all'ultima giornata e, per farlo, la rosa dovrà essere al completo.

La Juventus, dal canto suo, quasi certamente si muoverà sul mercato di gennaio per migliorare l'organico non solo a centrocampo ma anche in difesa e in attacco. Per la retroguardia piace il centrale del Chelsea Antonio Rudiger, mentre per il reparto offensivo gli obiettivi sarebbero Divock Origi del Liverpool e Leonardo Pavoletti del Cagliari. Sono tutti calciatori che potrebbero giungere a Torino con la formula del prestito.