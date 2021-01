La Juventus, in questo mercato di gennaio, starebbe cercando più che altro delle opportunità da poter cogliere. In modo particolare, Fabio Paratici vorrebbe arrivare ad una quarta punta che possa alternarsi con Alvaro Morata e Paulo Dybala. Al momento, non ci sarebbe nulla di concreto e si starebbero valutando diverse opzioni. I nomi al vaglio della Juventus sarebbero quelli di Gianluca Scamacca e Olivier Giroud. Il giocatore classe '99 attualmente gioca nel Genoa ma è di proprietà del Sassuolo. Il club neroverde vorrebbe cedere Scamacca in prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juventus vorrebbe un diritto di riscatto.

Le richieste del Chelsea per Giroud

La Juventus, viste le difficoltà per arrivare a Gianluca Scamacca, starebbe valutando anche altri nomi. Uno dei profili che interessano ai bianconeri è quello di Olivier Giroud. Il francese è sul taccuino di Fabio Paratici già dalla scorsa. Il Chelsea, però, per cedere il suo attaccante vorrebbe circa 5 milioni. Adesso resta da capire se la Juventus vorrà spendere una cifra del genere. Inoltre, Olivier Giroud per lasciare l'Inghilterra vorrebbe un contratto di un anno e mezzo. Anche in questo caso bisognerà capire quali sono le intenzioni della Juventus. Di certo Olivier Giroud garantirebbe ad Andrea Pirlo maggiore esperienza rispetto a Gianluca Scamacca. Entrambe le soluzioni vanno monitorare con attenzione in attesa che la Juventus decida definitivamente se rompere gli indugi per un attaccante.

Non, però, nemmeno da escludere che Fabio Paratici non faccia nessun acquisto in questo mese di gennaio.

La Juventus pensa al rinnovo di CR7

La Juventus, in questi giorni, sta pensando di acquistare una quarta punta che possa garantire maggiori alternative ad Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, però, può dormire sonni tranquilli visto che la punta di diamante del suo reparto avanzato è Cristiano Ronaldo.

CR7, alla Juventus, starebbe benissimo e lo stesso club bianconero sarebbe felicissimo di avere in rosa il portoghese in rosa. Per questo motivo, le parti starebbe pensando di rinnovare il loro accordo. Cristiano Ronaldo è legato alla Juventus fino al 2022. Adesso si starebbe lavorando per allungare questo accordo fino al 2023. Il portoghese a Torino starebbe benissimo e poi l'intesa con i suoi compagni di squadra e con Andrea Pirlo sarebbe perfetta.

Dunque, per questo motivo, Cristiano Ronaldo sarebbe disposto a vestire ancora la maglia della Juventus. Inoltre, CR7, per restare in bianconero, non ne farebbe un questione di soldi ma di ambizioni. Dunque, la Juventus e il suo Jorge Mendes sarebbero al lavoro per il rinnovo di contratto. In caso di fumata bianca quello di Cristiano Ronaldo con la Juventus sarebbe un rinnovo per molto tempo.