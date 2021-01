La punta della Juventus Cristiano Ronaldo anche in questa stagione continua a battere record su record. Di recente, infatti, ha superato nella classifica del miglior marcatore di tutti i tempi Pelé, attestandosi terzo in classifica alle spalle di Josef Bican (fermo a 805 gol) e Romario (772 gol). Attualmente Cristiano Ronaldo ha toccato 758 gol, superando in classifica proprio Pelé a 757 realizzazioni. Situazione che però non avrebbe gradito l'ex punta brasiliana, che ha contestato il fatto che non sono stati registrati i suoi gol realizzati in partite non ufficiali. Nella biografia del suo profilo Instagram ha infatti scritto di aver segnato 1283 gol aggiungendo: "Leading gosl scorer of all time", ovvero miglior marcatore di tutti i tempi.

Rimane però il fatto che la prestigiosa classifica del miglior marcatore della storia è stilata sulla base dei gol ufficiali.

La frecciatina di Pelé a Cristiano Ronaldo

Di conseguenza la frecciatina di Pelé a Cristiano Ronaldo rimane fine a sé stessa. Fra l'altro alcune statistiche confermano come l'attuale primo marcatore di tutti i tempi Josef Bican ha realizzato 805 gol ufficiali, che diventano 1468 se si considerano i gol in amichevole. Di conseguenza con questi numeri l'ex giocatore nato in Austria sarebbe il miglior marcatore in assoluto fra gol ufficiali e non. A ogni modo, in base all'attuale classifica, Pelé rimane fuori dal quarto podio, mentre al quinto è presente Ferenc Puskas, che ha realizzato 746 gol.

I primi dieci nella classifica dei migliori marcatori della storia

Ferenc Puskas è stato uno dei riferimenti del Real Madrid fra fine anni Cinquanta e metà anni Sessanta. La Fifa gli ha intitolato il premio del gol più bello che viene assegnato annualmente. Al sesto posto troviamo Gerard Muller, con 736 gol mentre al settimo c'è Leo Messi, 714 gol per il giocatore del Barcellona.

All'ottavo posto un altro portoghese dopo Cristiano Ronaldo: Eusebio, con 620 gol all'attivo. Infine chiudono la classifica dei primi dieci marcatori della storia Ferenc Deak (579 gol) e Tulio (575).

Cristiano Messi e Messi gli unici giocatori della classifica ancora in attività

Sia Cristiano Ronaldo che Leo Messi avranno modo nei prossimi anni di rimpinguare ancora il loro bottino di gol con i rispettivi club.

Il portoghese ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2022, ma non è escluso che possa prolungare almeno fino a giugno 2023. Per quanto riguarda invece il giocatore del Barcellona, ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Le trattative potrebbero partire dopo le elezioni presidenziali nella società catalana, previste a fine gennaio. Se non dovesse rinnovare potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale nella Major League Soccer.