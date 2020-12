La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale. Si parla infatti delle possibili partenze di Khedira e Bernardeschi, ma anche di possibili investimenti. Potrebbero arrivare un difensore centrale, un centrocampista e una punta come vice Morata. A proposito dello spagnolo recentemente, in occasione del compleanno di Marcos Alonso, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme al terzino sinistro, suo ex compagno al Chelsea. Nella storia condivisa Morata ha anche scritto: "Spero di vederti presto". Una frase che alcuni addetti ai lavori hanno interpretato come un possibile indizio di mercato.

D'altronde il terzino del Chelsea anche la scorsa stagione è stato "vicino" alla Juventus, ma poi è rimasto in Inghilterra. Attualmente però sembrerebbe concreta la possibilità di vederlo in un'altra società, anche perché Lampard lo ha impiegato pochissimo in questi primi mesi della stagione 2020-2021. Il terzino potrebbe quindi rivelarsi un'opportunità di mercato, rappresentando un'alternativa importante ad Alex Sandro.

La Juventus potrebbe investire su Marcos Alonso

La Juventus potrebbe decidere di riportare Marcos Alonso in Italia. Il Chelsea, infatti, potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto. Una formula gradita alla società bianconera, in quanto in questo momento non ci sarebbe molta disponibilità economica per investire in acquisti definitivi.

L'eventuale arrivo di Marcos Alonso darebbe un'ottima alternativa alla fascia sinistra, lo spagnolo si andrebbe quindi a contendere il posto con Alex Sandro. A proposito di alternativa, si starebbe lavorando anche all'acquisto di una punta vice di Morata. Anche in questo caso la Juventus potrebbe investire in prestiti e non in acquisti definitivi. I giocatori seguiti da Fabio Paratici sarebbero Divock Origi del Liverpool, Fernando Llorente del Napoli e Leonardo Pavoletti del Cagliari.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Marcos Alonso agevolerebbe anche la partenza di Federico Bernardeschi, che in questi mesi Andrea Pirlo ha impiegato soprattutto come centrocampista sinistro del 3-4-1-2. Il nazionale italiano piace a Milan e Lione, una sua cessione potrebbe portare circa 25-30 milioni di euro. Da valutare anche la situazione di Rabiot e Ramsey.

Uno dei due potrebbe partire già a gennaio. Se così sarà la Juventus potrebbe incassare ulteriori 25 milioni di euro. In tal caso si avrebbe una buona disponibilità economica per acquistare un centrocampista di qualità. Il giocatore gradito dalla società bianconera rimane Paul Pogba, anche se ha una valutazione di circa 50-60 milioni di euro. Potrebbe inoltre arrivare un difensore centrale visti i continui acciacchi fisici di Chiellini. Sempre dal Chelsea potrebbe arrivare in prestito Antonio Rudiger.