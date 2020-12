Il Milan si gode il primato in classifica in attesa di ritornare in campo dopo le festività natalizie. Pioli può sorridere perché, oltre al primo posto, ha ritrovato anche i suoi due attaccanti che fino ad ora non erano riusciti ad andare in rete. Parliamo di Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Entrambi si sono sbloccati nel 14esimo turno di Serie A contro la Lazio. Il croato e turco hanno sopperito, così, alle tanti assenze, anche piuttosto pesanti, come quella di Ibrahimovic ancora infortunato, Kajer, Bennacer e Kessie. Ora Pioli ha due giocatori in più che hanno trovato il feeling con il goal e che hanno messo il timbro ad una stagione che ha, per ora, dell'incredibile.

Sono 13 i giocatori rossoneri andati a segno in questa stagione di Serie A, tre in più dei cugini interisti, i principali avversari in campionato.

Rebic e Calhanoglu tornano al goal

Ritrovare il goal significa riacquistare fiducia e la possibilità di affrontare le prossime partite con maggiore serenità. Solo in questo modo si possono allontanare i malumori o i possibili mugugni dei tifosi o della società.

Per Rebic potevano aleggiare le voci di un giocatore con una media goal piuttosto bassa. Quest'anno non era ancora riuscito a fare centro nelle 12 presenze, fino alla sfida di mercoledì sera contro la Lazio. Il Milan si augura che il suo cammino sia uguale, o migliore, di quello dell'anno scorso: nessun centro fino al mese di dicembre e poi 11 goal a partire da gennaio.

Differente il discorso per Calhanoglu, che invece in questo primo scorcio di stagione era andato a segno 5 volte, ma tutte in Europa League: 4 goal nei preliminari e un goal nella fase a girone contro il Celtic. Su di lui è pesato, forse, un rinnovo che tarda ad arrivare, ma per Pioli il giocatore turco non è in discussione. Nel post-partita di mercoledì sera il tecnico rossonero ha ribadito che Hakan è un giocatore intelligente ed è uno dei più forti.

Milan-Inter, sfida anche nei marcatori

Inevitabile il confronto con i cugini interisti. La squadra di Antonio Conte, che mercoledì pomeriggio ha assaporato la vetta della classifica solo per qualche ora, è la prima inseguitrice del Milan. Il distacco è di un solo punto e la differenza l'ha fatta il derby, vinto dal Milan grazie a Zlatan Ibrahimovic.

I marcatori rossoneri in questa stagione di Serie A sono, fino ad ora, 13: Ibrahimovic, Brahim Diaz, Theo Hernandez, Kessié, Hauge, Leao, Castillejo, Saelemaekers, Calabria, Kalulu e Romagnoli (olte a Rebic e Calhanoglu).

Con il goal vittoria di Skriniar contro il Verona, quelli interisti sono dieci: Lukaku, Lautaro Martinez, Brozovic, Barella, Darmian, Hakimi, D'Ambrosio, Perisic, Gagliardini e Sanchez. Insomma il confronto al vertice continua.