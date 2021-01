La Juventus potrebbe regalare un inatteso colpo di mercato durante il Calciomercato invernale. In questi giorni si parla molto del possibile arrivo di un terzino sinistro come alternativa ad Alex Sandro e soprattutto di un-vice Morata nel settore avanzato. Dall'Inghilterra però è rimbalzata una clamorosa indiscrezione in base alla quale il Manchester United sarebbe favorevole alla cessione del centrocampista francese Paul Pogba già durante il calciomercato invernale. La Juventus avrebbe offerto il gallese Aaron Ramsey come contropartita, proposta rispedita al mittente dal Manchester United. In ogni caso gli inglesi sarebbero disposti a trattare, lanciando un evidente segnale sul fatto che Pogba non rientrerebbe più nei piani tecnici dell'allenatore Ole Gunnar Solskjaer.

Non è escluso che la società bianconera possa inserire altre contropartite tecniche per diminuire l'esborso economico da offrire per l'acquisto del cartellino del francese. La Juventus sarebbe disposta anche a un prestito con riscatto nella prossima estate.

Il Manchester United potrebbe cedere Paul Pogba già a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe provare ad acquistare Paul Pogba già durante il calciomercato invernale. Il Manchester United vorrebbe cedere il francese già a gennaio così da investire su un eventuale sostituto. Difficile accontentare gli inglesi con le contropartite. Ramsey non sembrerebbe interessare, mentre nelle ultime settimane si era parlato anche di un possibile inserimento nell'affare Pogba-Juventus di Adrien Rabiot.

Indiscrezione che però attualmente non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

Per quanto riguarda invece la valutazione del cartellino del francese, si parla di un prezzo di mercato di circa 50-60 milioni di euro. Somma attualmente insostenibile per la Juventus, ma che potrebbe essere distribuita in più anni qualora il Manchester United concedesse una dilazione di pagamento.

Il mercato della Juventus

L'esigenza principale della Juventus però, almeno in questi primi giorni del calciomercato invernale, è quella di investire su un'alternativa ad Alvaro Morata. Si cercherebbe quindi una prima punta di esperienza che possa accettare tranquillamente anche la panchina.

Nella lista di mercato di Fabio Paratici ci sarebbero diversi nomi: si va da Fernando Llorente del Napoli a Leonardo Pavoletti del Cagliari, fino ai vari Pellé (svincolato), Zaza (Torino) e Quagliarella (Sampdoria).

Negli ultimi giorni si parla in particolare del possibile ritorno a Torino della punta della Sampdoria, che ha già giocato alla Juventus dal 2010 al 2014.