Il mese di gennaio sarà molto importante per la Juventus sia dal punto di vista del calcio giocato che per le trattative di mercato. I match contro Milan, Sassuolo e Inter diranno se la squadra di Pirlo potrà lottare per il campionato e quindi ambire al decimo scudetto consecutivo. C'è molto lavoro per il tecnico bianconero, ma anche per il direttore sportivo Fabio Paratici, che oltre ad investire su nuovi acquisti per la sessione invernale, deve risolvere anche la situazione contrattuale di Paulo Dybala. Fine gennaio-inizio febbraio dovrebbe esserci l'incontro riguardante il rinnovo di contratto dell'argentino.

Attualmente, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe distanza fra lo stipendio offerto dalla Juventus e le richieste del 10 bianconero. La società offrirebbe 10 milioni di euro a stagione, l'argentino vorrebbe due milioni in più. Non ci sarebbero solo motivi economici dietro la richiesta di Paulo Dybala, ma anche di leadership nella Juventus. La punta vorrebbe infatti lo stesso stipendio di de Ligt, che è il secondo giocatore più pagato della rosa bianconera dietro a Cristiano Ronaldo.

Paulo Dybala avrebbe chiesto 12 milioni di euro a stagione

Paulo Dybala e la Juventus potrebbero a breve incontrarsi per definire l'eventuale rinnovo di contratto. Attualmente sembrerebbero ballare due milioni fra l'offerta della Juve (10 milioni a stagione) e le richieste dell'argentino (12 milioni).

Dalla volontà delle parti però sembrerebbe esserci l'intenzione di trovare un'intesa anche perché la Juventus non vorrebbe arrivare in estate ad un anno dalla scadenza del contratto dell'argentino. Di certo un eventuale rinnovo confermerebbe la volontà della società bianconera di continuare a puntare sulla punta. D'altronde il presidente Andrea Agnelli a dicembre aveva ricordato come Paulo Dybala rappresentasse nelle intenzioni della società bianconera il riferimento del presente e del futuro della squadra, parlando anche di fascia di capitano.

Il mercato della Juventus

Come si diceva, il rinnovo di contratto di Paulo Dybala potrebbe definirsi a febbraio. A gennaio però la Juventus dovrà necessariamente attingere sul mercato sia in tema acquisti che cessioni. Il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe lavorando all'acquisto di una punta, l'idea è investire su un'alternativa a Morata. Nella lista di mercato del dirigente bianconero ci sarebbero Llorente, Pavoletti e Pellé.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile ritorno di Fabio Quagliarella, che come Llorente conosce benissimo l'ambiente bianconero. Potrebbero inoltre arrivare un centrocampista ed un terzino sinistro. Vicinissimo Nicolò Rovella, al Genoa potrebbero finire Frabotta e Portanova. Sempre dalla Liguria potrebbe ritornare a Torino Luca Pellegrini, già di proprietà della Juventus.