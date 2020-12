La sconfitta con la Fiorentina potrebbe aver compromesso il cammino della Juventus in campionato. Attualmente la squadra di Pirlo è sesta in classifica a dieci punti dal Milan capolista. I bianconeri però devono recuperare la partita con il Napoli (da definire ancora la data) e in caso di vittoria potrebbero ridurre la distanza a sette punti.

Intanto c'è una seconda parte della stagione da disputare ad alto livello non solo in Serie A ma anche in Champions League. Per questo motivo il mercato di gennaio potrebbe vedere protagonista la società bianconera. Si parla di un interesse per Paul Pogba del Manchester United ma potrebbe arrivare anche una punta.

Piacciono Milik e Llorente del Napoli, anche se non sarà semplice trattare con il presidente De Laurentiis. A proposito del club campano, in queste ultime ore è rimbalzata un'indiscrezione di mercato dall'Argentina che parla di un presunto interesse degli azzurri per l'attaccante della Juventus Paulo Dybala. A lanciare il rumors è stato l'ex giocatore Facundo Quiroga.

Il Napoli sarebbe interessato a Paulo Dybala

L'ex difensore del Napolo Facundo Quiroga in un'intervista rilasciata ad una radio argentina si è soffermato su Dybala e sul momento difficile che sta attraversando alla Juventus: "Dybala è un grande giocatore - ha affermato - e lavorerà duramente per tornare quello di sempre col club e in nazionale".

Subito dopo ha aggiunto: "In Argentina si è parlato di un interesse del Napoli per lui, da tifoso del club ci spero".

Quiroga è rimasto legato alla maglia azzurra, nonostante l'abbia indossata soltanto per una stagione, quella del 2000-2001. Con il Napoli ha collezionato 28 presenze in campionato e zero gol.

Durante l'intervista l'ex difensore si è soffermato anche su uno dei migliori talenti del calcio argentino, Julian Alvarez. L'attaccante del River Plate è nel mirino di diversi club europei, tra i quali ci sarebbero anche Sassuolo e Juventus.

Julian Alvarez piace a Sassuolo e Juventus

Quiroga, parlando di Julian Alvarez, ha detto: "Penso sia un giocatore che può fare grandissime cose in futuro. Se qualche club dovesse riuscire a strapparlo al River sarebbe molto buono per lui perché potrebbe crescere molto in Europa".

In merito alle caratteristiche tecniche del giocatore del River Plate, ha ricordato che può svariare in tutti i ruoli del reparto offensivo.

Infine ha evidenziato che in questo momento è difficile acquistarlo perché la squadra argentina crede molto in lui per raggiungere traguardi importanti in questa stagione.