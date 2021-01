Prime giornate di mercato anche per il Crotone. La squadra calabrese, in lotta per non retrocedere, è tra le squadre neopromosse di questo campionato. Il nuovo anno si è aperto con qualche dubbio in più legato alla pesante sconfitta (6-2) subita alla prima giornata del 2021 in casa dell'Inter. Per migliorare la qualità della rosa e concedere un pizzico di maggiore esperienza al tecnico Giovanni Stroppa, la dirigenza calabrese potrebbe operare con alcuni innesti mirati. A centrocampo il nome nuovo sarebbe quello di Gaston Brugman, calciatore di proprietà del Parma, mentre in attacco oltre ad Andrea Pinamonti il Crotone avrebbe posto l'attenzione su Diego Farias dello Spezia.

Crotone, rinforzi di qualità

A mancare alla squadra rossoblù nelle prime quindi giornate di campionato è stata l'esperienza ma anche in alcuni frangenti la qualità nelle giocate, soprattutto davanti alla porta avversaria. Per ovviare a questa carenza il Crotone potrebbe accettare uno scambio di cartellini con il centrocampista Gaston Brugman che arriverebbe in Calabria in cambio del pari ruolo Jacopo Petriccione, che finirebbe al Parma dal suo ex tecnico Fabio Liverani, che già lo ha allenato nel precedente campionato al Lecce. In attacco, invece, il nome potrebbe essere quello di Diego Farias, calciatore dello Spezia, già accostato in estate alla formazione rossoblù prima di accettare l'offerta dei liguri.

Prime cessioni per il Crotone

Non solo acquisti ma anche saluti in casa Crotone.

La formazione calabrese potrebbe mandare a giocare altrove l'attaccante Emmanuel Riviere, arrivato da svincolato in estate dopo una grande stagione con la maglia del Cosenza. Stessa sorte potrebbe riguardare il centrocampista Luis Rojas, non ritenuto ancora all'altezza del tecnico Giovanni Stroppa e poco impiegato nella prima parte di campionato. Con le valigie in mano anche uno degli elementi fuori rosa.

Si tratta di Mattia Mustacchio per il quale ci sarebbero alcune offerte dalla Serie B. Sul mercato e con futuro incerto anche altri due calciatori del Crotone. Per Antonio Mazzotta e Tomislav Gomelt potrebbe concludersi nelle prossime settimane la parentesi con i calabresi.

Gli altri nomi del mercato

In entrata si potrebbe registrare, per fine prestito, il ritorno in squadra del giovane centrocampista Zak Ruggiero, talento del settore Primavera poco impiegato con la maglia della Pro Vercelli.

In uscita invece potrebbe esserci il difensore Koffi Levy Djidji,che piacerebbe al Lecce in Serie B. Sempre in uscita si potrebbe registrare la partenza dell'attaccante Luca Siligardi accostato nelle ultime giornate al Monza della famiglia Berlusconi. Per la difesa il Crotone continuerebbe a seguire il difensore Bosko Sutalo dell'Atalanta, mentre poco concreta sarebbe la possibilità di ingaggiare l'attaccante Patrick Cutrone di proprietà della Fiorentina.