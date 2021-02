La Juventus ha conquistato un'importante vittoria nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Un 2 a 1 ottenuto a San Siro e che indirizza verso Torino la qualificazione alla finale della competizione nazionale. Protagonista indiscusso del match Cristiano Ronaldo, autore della doppietta con cui ha ribaltato l'iniziale vantaggio per l'Inter realizzato da Lautaro Martinez. Il portoghese è sembrato in forma ottimale, non solo dal punto di vista realizzativo ma anche nel suo impatto motivazionale in campo. In un episodio, preso dal match, ha protestato in maniera veemente con l'arbitro per un intervento con la mano a sua detta involontario che gli ha causato l'ammonizione.

Sull'argomento si è soffermato il giornalista sportivo noto tifoso del Napoli Carlo Alvino, che su Twitter ha postato una foto con protagonista Cristiano Ronaldo che protesta con l'arbitro. A questa il giornalista ha aggiunto come testo: "Inter-Juventus, stesso stadio, stesso avversario, stesso regolamento ma maglia ed arbitro diversi. C'è chi può Ronaldo e chi non può Insigne. Viva il calcio con il verme".

Carlo Alvino lancia una frecciatina indiretta alla Juventus

Il giornalista sportivo Carlo Alvino, sul suo account ufficiale di Twitter, ha voluto confrontare un episodio che ha visto protagonista Cristiano Ronaldo in Inter-Juventus con quello che ha riguardato qualche mese fa Insigne nella sfida fra Inter-Napoli. L'immagine postata ritrae Cristiano Ronaldo protestare con l'arbitro dopo esser stato sanzionato con un'ammonizione.

Un metro di giudizio che, a detta del giornalista, non è stato uniforme se consideriamo che Insigne venne espulso in Inter-Napoli per aver criticato una decisione arbitrale. Alvino ha quindi ha voluto sottolineare la presunta differenza di trattamento degli arbitri fra la Juventus ed il Napoli.

La reazione dei follower al post di Alvino

Il post di Alvino ha suscitato reazioni contrastanti fra i follower di Carlo Alvino.

Da una parte alcuni tifosi dell'Inter hanno appoggiato le parole del giornalista sportivo sottolineando come potevano essere sanzionati in maniera pesante (e non con il cartellino giallo) i falli di Demiral (su Sanchez) e di de Ligt (su Barella). Un altro utente invece ha invece scritto: "Si ma Carlo non puoi lamentarti per ogni volta che uno manda a quel paese l'arbitro.

Abbiamo già detto che non è la fine del mondo e non possiamo fare polemica ogni volta". Un altro utente tifoso del Napoli ha invece scritto: "Oh Carlo. Ma ancora ti meravigli per queste cose? Ancora a parlare di una Juventus e dei favori arbitrali? Nn basterebbe un enciclopedia. Suvvia".