L'esonero di Eusebio Di Francesco dalla panchina del Cagliari sarebbe a un passo. Il tecnico paga la sconfitta contro il Torino di venerdì sera e soprattutto il fatto che nelle ultime 10 partite di campionato la squadra ha totalizzato un solo punto, ritrovandosi in piena zona retrocessione. Al suo posto pare essere pronto alla firma coi sardi Leonardo Semplici.

Esonero Di Francesco a un passo, decisiva la sconfitta contro il Torino

Sembrava destinato a restare a lungo sulla panchina del Cagliari, complice anche il rinnovo di qualche mese fa, eppure l'avventura di Eusebio Di Francesco in Sardegna è già arrivata ai titoli di coda.

Manca solo l'ufficialità e poi sarà esonero per l'ex tecnico di Sassuolo e Roma.

Intanto un nuovo allenatore è pronto ad arrivare sull'isola. Si tratterebbe di Leonardo Semplici, ex tecnico della Spal, autore della promozione degli spallini dopo diversi anni in Serie A. Questa sarebbe la decisione del presidente del Cagliari Tommaso Giulini che nelle prossime ore, dovrebbe ufficializzare l'esonero dell'attuale tecnico dei sardi.

La scelta di cambiare tecnico arriva dopo l'ennesimo risultato negativo dei sardi, ossia la sconfitta di venerdì sera in campionato contro il Torino di Davide Nicola. Tutto pare quindi pronto per l'arrivo di Semplici, che dopo aver risolto la questione staff, nelle prossime ore dovrebbe raggiungere Cagliari per firmare il suo nuovo contratto e incontrare la sua nuova squadra.

L'obiettivo è quello di preparare la prossima sfida di campionato contro il Crotone di Stroppa, altro tecnico in bilico: un'altra sfida importante ai fini della rincorsa verso la salvezza in Serie A.

Chi è Semplici? È l'uomo di imprese importanti nella sua carriera da allenatore

La carriera da allenatore di Leonardo Semplici inizia con il San Gimignano, squadra dell'Eccellenza Toscana, che in un anno porta in Serie D.

Da lì il passaggio al Figline sempre in Eccellenza, dove ottiene ben tre promozioni consecutive, con i toscani che arrivano addirittura in Serie C. Poi ha avuto esperienze con Pisa, Fiorentina Primavera e Arezzo, prima dell'approdo alla SPAL dove in tre stagioni riporta il club prima in Serie B (dove mancava da 23 anni) e poi conquista una storica promozione in Serie A, dove il club di Ferrara mancava da ben 49 anni.

Al suo primo anno di Serie A, conquista una salvezza importante, mentre il secondo anno è fatale per Semplici. Dopo una serie di brutte prestazioni, arriva l'esonero, con Gigi Di Biagio che prende il suo posto, pur non riuscendo a salvare la squadra emiliana.

Ora per Semplici pare a un passo la firma col Cagliari, dove nelle prossime 15 partite, proverà a conquistare una salvezza tranquilla e confermare la sua qualità di uomo delle imprese.

A Cagliari sarebbe in arrivo anche Capozucca

Come detto Di Francesco, scelto da Giulini per portare in alto il Cagliari, paga la serie di risultati negativi collezionati negli ultimi due mesi. Ma oltre all'allenatore, il Cagliari sarebbe in procinto di cambiare anche qualcosa anche all'interno del club. Nelle prossime ore ci dovrebbe essere anche l'arrivo del nuovo direttore sportivo Stefano Capozucca.

Il nuovo Ds, affiancherà Pierluigi Carta, che resta all'interno dell'organigramma del club sardo. Si tratta di un ritorno per Capozucca in Sardegna.

Il direttore sportivo già nell'estate del 2015 approdò in rossoblù, dove dopo un'ottima campagna acquisti riportò subito il Cagliari nella massima serie. Sotto la sua gestione arriverà la migliore stagione dell'era Giulini, che con Massimo Rastelli in panchina e in campo elementi importanti come Borriello, Ionita e Bruno Alves, arriva 11° in Serie A.