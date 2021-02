Domenica 28 febbraio alle ore 15 si giocherà Inter-Genoa, incontro valido per la 24ª giornata di Serie A. I nerazzurri, nel turno precedente, hanno avuto la meglio nel Derby della Madonnina giocato contro il Milan di Pioli a San Siro imponendosi con un netto 3-0, grazie alle reti di Lautaro Martinez (2) e Romelu Lukaku. Il Grifone, invece, ha ottenuto un pareggio nell'incontro casalingo con l'Hellas Verona di Juric, conclusosi col risultato di 2-2: ai goal di Ilic e Faraoni hanno risposto Shomurodov e Badelj per i rossoblu.

La partita verrà trasmessa su Sky Sport (canale 252 del satellite) e sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv.

Inter, ballottaggio Eriksen-Vidal a centrocampo

Mister Conte e la sua Inter, dopo la convincente vittoria contro i cugini del Milan, hanno consolidato la prima posizione ad un rassicurante +4 proprio dai rossoneri. Per centrare l'ottavo risultato utile consecutivo in Serie A, il tecnico ex Juventus potrebbe scegliere ancora una volta il 3-5-2, con Handanovic tra i pali. Terzetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Con la squalifica di Hakimi, l'allenatore potrebbe schierare Darmian come ala destra, mentre Perisic e Young saranno in lizza per una maglia sul fronte sinistro, col calciatore croato che pare leggermente favorito. In mezzo al campo, invece, assieme a Barella e Brozovic vi sarà il ballottaggio tra Vidal ed Eriksen, col danese che sembra avanti nelle gerarchie.

In attacco spazio al collaudato tandem formato da Lukaku e il "Toro" Martinez.

Genoa, probabile panchina per l'ex Pandev

Davide Ballardini e il suo Genoa hanno maturato soltanto una sconfitta dall'insediamento dell'allenatore, conquistando cinque vittorie e quattro pareggi in dieci giornate. Per continuare sul trend positivo, il tecnico ex Palermo potrebbe optare per lo speculare 3-5-2, con Perin in porta.

Criscito, Radovanovic e Masiello dovrebbero essere gli interpreti difensivi del match. Cerniera di centrocampo che sarà formata probabilmente da Zappacosta e Czyborra sulle fasce, nel frattempo Badelj e Strootman si piazzeranno in mezzo. A completare il reparto di centrocampo potrebbe esserci uno tra Rovella e Zajc, col giovane "millennial" che sembra in vantaggio per scendere in campo dal primo minuto.

In attacco, infine, l'ex Pandev dovrebbe partire dalla panchina per lasciar spazio a Shomurodov e Destro.

Le probabili formazioni di Inter-Genoa:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Bastoni, De Vrij, Darmian, Eriksen (Vidal), Brozovic, Barella, Perisic (Young), L. Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Genoa (3-5-2): Perin, Criscito, Radovanovic, Masiello, Czyborra, Badelj, Strootman, Rovella (Zajc), Zappacosta, Destro, Shomurodov. Allenatore: Davide Ballardini.