Giovedì 18 febbraio è stata una giornata di test per l'Inter, che ad Appiano Gentile ha ospitato la Vis Nova Giussano, squadra di Serie D, per una partita amichevole. Durante questo incontro, vinto dai nerazzurri per 14-0, si è fermato per l'ennesima volta Stefano Sensi, costretto a uscire per un affaticamento muscolare. L'amichevole aveva infatti lo scopo di dare minuti ai giocatori meno impiegati e a coloro che sono in ripresa da infortuni o problemi fisici di vario genere. Al test non ha preso parte invece Arturo Vidal. Il cileno dovrebbe essere il principale contendente di Christian Eriksen per una maglia da titolare nel derby di domenica 21, ma lavora ancora a parte a causa di un problema al ginocchio.

Il 'calvario' di Stefano Sensi

La sfortuna sembra non volersi allontanare da Stefano Sensi, centrocampista classe 1995 che l'Inter ha preso in prestito dal Sassuolo nell'estate del 2019, per poi riscattarlo l'anno successivo e acquisirne le prestazioni a titolo definitivo. Prestazioni che però, di fatto, non sono mai arrivate. Al momento, in questa stagione Sensi ha giocato appena dieci partite in campionato, meno della metà rispetto alle ventidue totali disputate dall'Inter, dopo le appena dodici presenze nel campionato dello scorso anno.

Il suo "calvario" è iniziato infatti nella gara di andata contro la Juventus della stagione 2019/2020 (settima giornata). Intorno al trentesimo del primo tempo, il centrocampista uscì per un infortunio muscolare e da lì non è mai tornato a essere un fattore determinante.

In questa stagione è già il terzo infortunio di carattere muscolare accusato da Sensi. A ottobre, nella pausa per le nazionali gli occorse un problema che lo tenne fuori fino a fine novembre. A gennaio, nel riscaldamento della partita di Coppa Italia in casa della Fiorentina, lo ha fermato un problema al polpaccio. Ora arriva questo affaticamento. In giornata l'Inter dovrebbe decidere su eventuali esami da sostenere, ma la convocazione per il derby risulta al momento a rischio.

Vidal in panchina contro il Milan?

In vista del big match di domenica pomeriggio sembra complicarsi anche la situazione legata ad Arturo Vidal. Come detto, il cileno sarebbe in competizione con Eriksen per la terza maglia da titolare a centrocampo, ma per ora non ha ancora ripreso a lavorare con il resto della squadra. Vidal non ha infatti preso parte allo scrimmage di ieri contro la Vis Nova Giussano e ha proseguito nel lavoro personalizzato, a cui è costretto dal trauma contusivo al ginocchio rimediato nella partita di Firenze dello scorso 5 febbraio.

A questo punto la titolarità di Eriksen nel derby pare avvicinarsi, con probabile partenza in panchina per Vidal.

Il resoconto dell'amichevole contro Giussano

Per quanto riguarda la partitella disputata contro la Vis Nova Giussano, il punteggio finale è stato di 14-0 per i nerazzurri. Antonio Conte ha dato spazio solo a coloro che o non hanno giocato o sono entrati nel secondo tempo della partita di domenica 14 scorsa contro la Lazio. I primi sei gol sono stati segnati nel primo tempo: hanno siglato una doppietta Alexis Sanchez e Roberto Gagliardini, un gol a testa per Andrea Pinamonti e Matias Vecino.

La seconda metà di questo incontro d'allenamento ha visto la Beneamata andare a segno altre otto volte. È arrivata un'altra doppietta per Sanchez, che chiude dunque con un poker, un terzo gol per Gagliardini e un secondo per Pinamonti.

Nella festa nerazzurra trova spazio una doppietta del giovane Akhalaia, insieme alle marcature singole di Matteo Darmian e di un altro giovane aggregato all'allenamento, Bonfanti.