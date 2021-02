Il momento in casa Inter non è dei migliori a livello societario. Suning sta trattando la cessione del club ma non c'è certezza sul futuro, con Bc Partners che ha presentato una proposta ufficiale da 750-800 milioni di euro ma non ci sarebbe l'intesa con il colosso di Nanchino. Una situazione di incertezza che potrebbe incidere anche sul futuro tecnico, visto che la posizione di Antonio Conte non sarebbe così salda. L'allenatore salentino vorrebbe prima capire quale sarà il progetto tecnico per poi decidere se restare o dire addio.

I dubbi di Conte

Il futuro di Antonio Conte è tutt'altro che certo.

Il tecnico dell'Inter è stato messo in discussione soprattutto dopo l'eliminazione dei nerazzurri dalle competizioni europee ma la squadra ha poi trovato continuità di risultati, in piena lotta per il primato in classifica, essendo seconda a due punti dal Milan capolista.

L'allenatore, comunque, alla luce della situazione incerta a livello societario, non è detto che resti a Milano anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Conte vorrebbe delle risposte ed è in attesa di capire quale sarà il nuovo proprietario del club meneghino. Questo sarebbe legato anche al progetto futuro, per capire se si punterà a crescere e a vincere, come fatto negli ultimi anni, o se ci sarà un radicale ridimensionamento degli obiettivi.

Inoltre, il tecnico nerazzurro vuole capire se lui sarà ancora riconosciuto come guida della squadra proprio per il nuovo progetto. Un'Inter con una proprietà forte potrà ancora puntare su un allenatore del suo calibro, con uno stipendio che resta importante, superiore ai 10 milioni di euro a stagione ma, in caso contrario, l'addio potrebbe essere inevitabile al termine di quest'annata.

Un ruolo importante potrebbe anche averlo questo campionato visto che, in caso di vittoria dello scudetto,

I nomi per sostituirlo

Il nome caldo per raccogliere l'eredità di Antonio Conte resta quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è rimasto libero e il suo rapporto con l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, è noto da tempo, con i due che hanno vinto tanto insieme alla Juventus, raggiungendo anche due finali di Champions League.

L'ex allenatore della Juve era stato vicino ai nerazzurri già la scorsa estate, quando sembrava destinato all'addio Conte, prima dell'ormai famoso vertice di Villa Bellini. Qualche settimana fa si era parlato anche di Simone Inzaghi, ma l'allenatore dovrebbe rinnovare il proprio contratto con la Lazio, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, una volta trovata l'intesa economica anche con il suo staff.