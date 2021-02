Un giocatore piuttosto discusso in casa Inter negli ultimi giorni è sicuramente Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro è stato criticato pesantemente dopo il derby d'Italia giocato contro la Juventus nell'andata della semifinale di coppa Italia a causa di un grave errore che ha propiziato il gol del 2-1 dei bianconeri.

Nel frattempo già da un po' il club meneghino sembra essere alla ricerca dell'erede del portiere sloveno che, errori a parte, non è più giovanissimo. E il nome che sarebbe in cima alla lista di Ausilio e Marotta sarebbe quello dell'estremo difensore dell'Udinese Juan Musso.

Musso in cima alla lista

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Juan Musso sarebbe in cima alla lista dell'Inter per rinforzarsi nella prossima stagione. I nerazzurri, nonostante i problemi societari, stanno provando a programmare già la prossima sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo numero sarà quello di individuare l'erede di Samir Handanovic. Compito non semplice visto il contributo importante dato dal portiere sloveno negli anni scorsi. In quest'annata, invece, il calo di rendimento è stato notevole con le sole partite di campionato contro il Napoli e contro la Juventus all'altezza della sua fama con interventi importanti.

Musso sembra essere il nome giusto, visto che il suo rendimento è stato spesso al di sopra della sufficienza e il suo nome è stato accostato al club nerazzurro già nelle scorse sessioni di mercato.

L'Inter, però, non ha mai affondato il colpo avendo Handanovic al top. L'argentino, inoltre, è grande amico di Lautaro Martinez, essendo suo connazionale ed essendo cresciuto nello stesso club, il Racing Avellaneda. Con l'Udinese si sta parlando già da qualche settimana e non è escluso che possa essere intavolata una maxi trattativa che veda coinvolto anche Rodrigo De Paul e qualche giovane contropartita tecnica (come Oristanio), proprio come successo nel 2012, quando Handanovic arrivò in nerazzurro in cambio del cartellino di Faraoni e un conguaglio economico.

Gli altri nomi nel mirino

Juan Musso è il primo nome nel mirino dell'Inter per il dopo Handanovic ma non è l'unico. Un altro giocatore che piacerebbe molto sarebbe quello di Alessio Cragno, e in questo caso con il Cagliari si potrebbe intavolare uno scambio con Radja Nainggolan, visto che il belga è già in prestito ai sardi e preme per restare a titolo definitivo ai rossoblu rispetto a quanto successo la scorsa estate, quando è tornato a Milano.

Gli altri due nomi, invece, sarebbero quelli di Marco Silvestri del Verona e Alex Meret del Napoli. Difficilmente questi due avrebbero una valutazione superiore ai 10-15 milioni di euro, visto che il primo è in scadenza di contratto a giugno 2022, mentre il secondo non ha il posto da titolare garantito, essendo chiuso da Ospina.