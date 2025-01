Nelle scorse ore il giornalista Michele Criscitiello ha sottolineato ai microfoni di Tutti Convocati come la Juventus non abbia ancora coperto la casella del difensore mancante il rosa dopo l'infortunio di Bremer. In merito a questo, il giornalista Alfredo Pedullà ha riferito su X come il ds bianconero Cristiano Giuntoli starebbe lavorando con il Barcellona per Araujo.

Il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati e parlando della Juventus e delle manovre che dovrebbe effettuare in questo gennaio sul mercato ha detto: "La casella Bremer è scoperta, ora è scoperta anche quella Danilo.

Giuntoli sa cosa fa, ma deve dare risposte: non ha un vice Vlahovic, fatica a centrocampo, il difensore non arriva e la Juve non può vivere solo di valorizzazione di giovani".

Sempre in tema mercato, ma spostandosi sul Milan Criscitiello ha poi aggiunto: "Rashford è la storia che mi affascina di più in questo gennaio perché è quella più concreta e alla portata. C'é la volontà del calciatore di andare via e di chi lo vuole cedere, il Manchester United. Sarebbe un colpo seppur mediatico anche molto tecnico, perché non parliamo di un calciatore anziano e servirebbe per riportare in Serie A un certo appeal. Per il Milan, guardando il gioco di Conceicao, potrebbe essere il rinforzo perfetto".

Sull'Inter e sulla possibile cessione di Frattesi in questa finestra invernale Criscitiello ha aggiunto: "La soluzione che vedo io è prestito con obbligo di riscatto, non puoi pensare che oggi ti diano 50 milioni, nessuno può permettersi un'operazione così a gennaio".

Infine parlando del Napoli il giornalista ha sottolineato: "Conte sta rinforzando soprattutto le seconde linee che non è male come ragionamento. Il Napoli sta facendo un mercato intelligente anche se non di nomi, deve fare delle uscite, sta facendo scambi, ha preso Hasa, Raspadori in questo momento potrebbe restare".

Juventus, Pedullà: 'Hancko resta un nome monitorato ma per giugno, ora ci sono stati contatti con l'entourage di Arajo'

Sulla Juventus e sui movimenti di mercato per il difensore ha scritto su X anche il giornalista Alfredo Pedullà: "Hancko resta un nome Juventus per giugno (male che vada) dopo quanto anticipato a novembre. Intanto nella serata di ieri ci sono stati contatti in serata con l’entourage di Araujo. Al difensore la proposta piace molto, ora palla al Barcellona".

A quanto pare il difensore uruguayano arriverebbe alla Juventus con la formula del prestito.