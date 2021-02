Tutto pronto questa sera 2 febbraio per l'inizio delle semifinali di andata di Coppa Italia. Ad aprire le danze alle ore 20:45 a Milano sarà la sfida tra Inter e Juventus, che hanno eliminato rispettivamente Milan e Spal nel turno precedente.

Antonio Conte dovrà far a meno degli squalificati Lukaku, dopo la furiosa lite con Ibrahimovic, e Hakimi. Mentre Andrea Pirlo dovrà fare a meno, invece, di Ramsey e Dybala, ma ritrova Kulusevski, in gol anche nel precedente turno di Coppa Italia.

La gara di ritorno si giocherà all'Allianz Stadium di Torino tra una settimana, martedì 9 febbraio. Chi passerà il turno se la dovrà vedere con il Napoli o l'Atalanta.

La probabile formazione dell'Inter

Pochissimi dubbi per Antonio Conte, viste le assenze. Il suo obbiettivo è quello di vincere schierando la formazione migliore, lo dimostra il turnover dell'ultima di campionato contro il Benevento. In assenza di Lukaku, chance in attacco per Sanchez che affiancherà Lautaro Martinez, il quale sembra aver ritrovato confidenza con il gol. Pochi dubbi anche a centrocampo, con l'instancabile Barella, con Vidal e Brozovic in regia. Pronto a subentrare Eriksen. Sulle fasce spazio a Young e Darmian, al posto di Hakimi. Dietro ci sarà la solita difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni. In porta non ci sono dubbi: giocherà Handanovic.

Inter (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez.

La probabile formazione della Juventus

Pirlo ha un unico obiettivo: la rivincita del match perso poche settimane fa in campionato. Anche lui schiererà la formazione migliore per arrivare al ritorno di Torino con un risultato importante. Come al solito il portiere titolare per la Coppa Italia è Buffon. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Bonucci e De Ligt al centro.

A destra ballottaggio Danilo-Demiral, con il primo in pole e a sinistra Alex Sandro. La coppia centrale di centrocampo dovrebbe essere formata da Bentancur e Arthur, con McKennie e Cuadrado sulle fasce. In avanti spazio a Cristiano Ronaldo, che farà coppia con uno tra Kulusevski o Morata

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo , Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie; Kulusevski (Morata), Cristiano Ronaldo.

Dove vederla

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva dalla Rai: il match sarà quindi visibile in tv su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play, scaricando l'applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegandosi al sito ufficiale di Rai Play da pc. Calcio d'inizio alle ore 20:45.