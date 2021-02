Inter-Lazio di domenica 14 febbraio (ore 20:45) è, insieme a Napoli-Juventus di sabato 13 alle 18, uno dei due big match di una giornata che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa scudetto e quella ai primi quattro posti. Antonio Conte, nonostante le diffide in vista del derby di domenica 21 febbraio contro il Milan, sembra intenzionato a rischiare tre dei propri capisaldi: Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni. Non paiono esserci dubbi invece per l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, che dovrebbe riproporre l'undici schierato in occasione della vittoria di settimana scorsa contro il Cagliari.

Certezze e punti di domanda per Antonio Conte in vista di Inter-Lazio

Come detto, ci sono alcuni dubbi per Antonio Conte, che deve fare i conti con gli acciacchi fisici di qualche elemento della rosa e, soprattutto, con tre diffidati molto importanti, che salterebbero la gara vitale di domenica prossima contro il Milan venendo ammoniti domani sera a San Siro. Conviene dunque partire dalle certezze. In porta si troverà ovviamente Samir Handanovic, mentre in difesa non è in discussione la presenza di Milan Skriniar sul centrodestra e di Stefan De Vrij in mezzo a guidare la linea. Tra i cinque di centrocampo l'unica certezza assoluta riguarda Achraf Hakimi, che occuperà il posto sulla fascia destra. In attacco non mancherà la guida di un Romelu Lukaku in cerca della forma migliore.

Passando ai dubbi, Antonio Conte pare intenzionato a schierare Marcelo Brozovic, l'instancabile Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Tutti e tre sono in diffida e a rischio di saltare, eventualmente, il derby contro il Milan in programma domenica 21 febbraio alle ore 15. Il mister non vuole però privarsi di tre delle sue certezze e quindi, con ogni probabilità, metterà il croato in mezzo al centrocampo, con Barella ad affiancarlo sul centrosinistra.

Sempre sul centrosinistra, ma in difesa, dovrebbe conservare il proprio posto Bastoni, preferito a un Kolarov finora negativo in stagione.

Gli altri dubbi riguardano Arturo Vidal, Ashley Young e Lautaro Martinez. Il cileno è uscito malconcio dalla trasferta di Firenze, e il suo posto dovrebbe essere preso da Roberto Gagliardini. Young e Martinez sembrano in buona posizione per una maglia da titolare.

Dovrebbero infatti partire dalla panchina sia Ivan Perisic sia Alexis Sanchez, anche se i due ballottaggi restano molto aperti.

Simone Inzaghi, in vista di Inter-Lazio, è certo del suo undici

Il posticipo Inter-Lazio di domani sera genera sicuramente meno dubbi nella testa di mister Simone Inzaghi, intenzionato a riproporre in toto la formazione che settimana scorsa ha avuto la meglio sul Cagliari, nel tentativo di proseguire il periodo positivo e rientrare nei primi quattro posti della classifica. In porta va quindi sempre Pepe Reina, data l'indisponibilità di Strakosha. In difesa dovrebbe essere confermato il terzetto formato da Musacchio, Acerbi e Radu, con il primo di questi attualmente favorito rispetto a Patric. In un modulo speculare al 3-5-2 di Conte, il quintetto di centrocampo sarà composto da Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Marusic, largo sulla fascia sinistra.

In attacco Caicedo dovrebbe partire dalla panchina, lasciando posto dal primo minuto alla riconfermata coppia Correa-Immobile.

I probabili schieramenti di Inter-Lazio

Inter-Lazio, domenica 14/02/2021, ore 20:45, le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young, Martinez, Lukaku

Lazio (3-5-2): Reina, Musacchio, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile