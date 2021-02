Uno dei grandi protagonisti dell'Inter capolista in campionato in questi ultimi mesi è stato Milan Skriniar. Il centrale slovacco è tornato su altissimi livelli, gli stessi ammirati due anni fa e che avevano attirato l'attenzione dei top club europei. Nonostante lo scorso anno non avesse dato il meglio, comunque la scorsa estate il Tottenham ha fatto un tentativo, respinto dai nerazzurri anche per l'ampia differenza tra domanda e offerta. Tra qualche mese potrebbero esserci altre sirene di mercato, visto che sul giocatore avrebbe messo gli occhi il Real Madrid, in cerca di un rinforzo in difesa.

Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Skriniar

Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Milan Skriniar in vista della prossima sessione di calciomercato. Il centrale slovacco è tornato su alti livelli con la maglia dell'Inter in questa stagione, integrandosi alla perfezione anche all'interno dello scacchiere tattico di Antonio Conte, nonostante l'anno scorso avesse patito non poco la difesa a tre, arrivando a perdere perfino la maglia da titolare nelle ultime partite di campionato e nelle final eight di Europa League.

Storia ben diversa quest'anno, tanto che i Blancos avrebbero messo nel mirino il classe 1995 per raccogliere l'eredità di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo si sarebbero arenate.

Un Real che vuole rivoluzionare il reparto arretrato, visto che sarebbe a un passo anche da David Alaba, a sua volta in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Skriniar, intanto, quest'anno è tornato anche al gol, cosa che gli mancava da due anni. Sono due le reti messe a segno in campionato, a ulteriore conferma di come in questa stagione il rendimento sia in crescendo e anche per questo non sarà semplice convincere l'Inter a privarsene.

La possibile richiesta dell'Inter

L'Inter la scorsa estate per Milan Skriniar ha rifiutato una proposta di poco superiore ai 30 milioni di euro del Tottenham, chiedendo almeno 50 milioni di euro nonostante il centrale slovacco venisse da un'annata negativa. Proprio per questo motivo, difficilmente i nerazzurri abbasseranno le proprie pretese e, anzi, nonostante la crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi, non accetteranno di sedersi al tavolo delle trattative per proposte inferiori ai 60-70 milioni di euro.

Il Real Madrid sarebbe pronto a provare a convincere il club meneghino, ma bisognerà vedere se avrà la forza di assecondare tale richiesta, che comporterebbe anche una enorme plusvalenza, e non è escluso che possa provare a mettere sul piatto il cartellino di Luka Modric per abbassare l'esborso economico. L'Inter, infatti, ha acquistato il classe 1995 nell'estate del 2017 dalla Sampdoria per 10 milioni di euro più il cartellino di Caprari, valutato 15 milioni di euro.