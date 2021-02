La 23^ giornata di Serie A offre, questa domenica 21 febbraio alle ore 15, lo scontro al vertice tra le due milanesi. Inter e Milan si giocano un pezzo di scudetto in un momento chiave della stagione. I nerazzurri, che nello scorso weekend hanno conquistato la testa della classifica grazie al successo 3-1 sulla Lazio, vogliono allungare e portarsi a +4 sui rossoneri che, invece, devono riscattare la sconfitta contro lo Spezia per 0-2 e tentare il controsorpasso. La squadra di Pioli è reduce anche da un beffardo pareggio in Europa League contro la Stella Rossa per 2-2. L'Inter è invece interamente concentrata sul campionato, non giocando nessuna competizione europea.

Probabili formazioni: Pioli dovrà fare a meno di Bennacer, Conte di Sensi

Brutte notizie per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Bennacer. L'algerino è uscito dal campo a Belgrado per un problema muscolare ai flessori. Sarà sostituito da Tonali, che affiancherà Kessie. In difesa ci saranno ancora i titolarissimi Romagnoli e Kjaer come centrali e Calabria ed Hernandez sugli esterni. In attacco torna Ibrahimovic, dopo il riposo in Europa, e alle sue spalle agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e uno tra Rebic e Leao.

Nessun cambio di formazione, invece, per Antonio Conte, che potrebbe ritrovare Arturo Vidal. Il cileno potrebbe partire dalla panchina. Si è, invece, fermato ancora una volta Stefano Sensi per un affaticamento muscolare nell'allenamento di ieri.

A centrocampo spazio dunque a Eriksen con Barella e Brozovic. In difesa i tre titolari dovrebbero essere De Vrij, Skriniar e Bastoni. Sulle fasce giocheranno Hakimi e Perisic, quest'ultimo dovrebbe essere ancora preferito a Young. In attacco ci sarà la coppia fissa Lukaku-Lautaro Martinez.

L'ultimo derby-scudetto si giocò il 2 aprile 2011

Un "derby-scudetto" tra le milanesi non si vedeva da ben 10 anni.

L'ultimo risale al 2 aprile 2011 e fu vinto nettamente dal Milan 3-0. Sulla panchina rossonera sedeva Massimiliano Allegri e su quella interista Leonardo.

Quella volta in testa alla classifica c'era il Milan, con due punti di vantaggio sull'Inter. Il match fu dominato per 3-0 dai rossoneri (doppietta di Pato e gol di Cassano) e rappresentò la fine del sogno scudetto per gli interisti, usciti tra i fischi di San Siro alcuni giorni prima per la figuraccia rimediata in Champions League (dopo la sconfitta per 2-5 in casa contro lo Schalke 04).