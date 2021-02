Uno dei reparti che l'Inter rinforzerà nella prossima sessione estiva di calciomercato è molto probabilmente quello avanzato. I nerazzurri potrebbero attuare una piccola rivoluzione visto che Alexis Sanchez non offre le dovute garanzie fisiche, mentre Andrea Pinamonti non convince a pieno Antonio Conte. Per questo motivo il club meneghino sarebbe alla ricerca di un'alternativa valida a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez e il nome finito nel mirino sarebbe quello di Alexandre Lacazette.

Inter su Lacazette

L'Inter è in cerca di un rinforzo in attacco e per questo motivo avrebbe messo nel mirino Alexandre Lacazette in vista della prossima estate.

L'Arsenal avrebbe aperto alla sua cessione, visto che l'attaccante francese ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e i Gunners non vogliono rischiare di perderlo a parametro zero. Il giocatore classe 1991 piace molto anche per la sua duttilità e il suo spirito di sacrificio, visto che a Londra è stato adattato a volte anche come esterno d'attacco, favorendo Aubemeyang nel ruolo di prima punta.

Nonostante il rendimento dell'Arsenal non sia stato dei migliori fino ad ora, con il club che naviga a metà classifica in Premier League, Lacazette ha comunque dato il proprio contributo in questa stagione. L'attaccante francese, infatti, ha collezionato venti presenze in Premier League, mettendo a segno otto reti e collezionando due assist, a fronte di un gol realizzato in tre presenze in Europa League.

Numeri comunque importanti per un giocatore che non sempre è stato schierato dal primo minuto da Arteta in quest'annata, anche per la situazione contrattuale che porta a pensare ad un suo addio a fine stagione.

La possibile trattativa

Inter e Arsenal potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Alexandre Lacazette. La valutazione dell'attaccante francese, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2022, resta importante e si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Una cifra eccessiva per la società nerazzurra, che sta vivendo anche un momento transitorio con il possibile addio di Suning. Il club meneghino vorrebbe mettere sul piatto un conguaglio economico più una contropartita tecnica e il nome che potrebbe convincere gli inglesi è quello di Ivan Perisic, il quale premerebbe per un'avventura in Premier League.

Inoltre, l'esterno croato è stato già accostato ai Gunners in passato e si sposerebbe alla perfezione con il 4-2-3-1 di Arteta. Un'operazione che permetterebbe all'Inter anche di realizzare una plusvalenza importante in ottica di bilancio. In alternativa occhio a Alexis Sanchez, che tornerebbe volentieri a Londra.