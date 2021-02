Il centrocampista offensivo brasiliano Douglas Costa la scorsa estate si è trasferito in prestito dalla Juventus al Bayern Monaco. In questa stagione però non sta dando un grande contributo alla squadra bavarese. Il tecnico Flick lo ha spesso relegato in panchina e nella trasferta a Roma contro la Lazio per gli ottavi di Champions League non è stato convocato. Un segnale di come i rapporti fra tecnico e giocatore non siano ideali.

Proprio per questo Douglas Costa sembrerebbe destinato a ritornare alla Juventus a fine stagione. A gennaio alcuni giornali sportivi avevano parlato di un interesse concreto del Milan per il centrocampista offensivo brasiliano, con il Bayern Monaco che sarebbe stato disposto ad anticipare il rientro del giocatore in Italia.

Indiscrezione di mercato che però è stata smentita recentemente dal giornalista sportivo ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Quest'ultimo dagli studi di Sky Sport ha infatti dichiarato: "Da quello che ho saputo non c'è stata trattativa per Douglas Costa al Milan, non è un discorso sul quale si è lavorato".

Douglas Costa potrebbe ritornare alla Juventus a fine stagione

La Juventus a giugno dovrebbe avere di nuovo in rosa il centrocampista offensivo Douglas Costa. Il brasiliano infatti difficilmente sarà riscattato dal Bayern Monaco. In questa stagione infatti il tecnico della squadra bavarese lo ha impiegato pochissimo in tutte le competizioni. Considerando la valutazione di mercato (circa 20 milioni di euro) e lo stipendio che percepisce (6 milioni di euro a stagione), è probabile che il Bayern Monaco non valuti il suo acquisto definitivo.

In tal caso la Juventus dovrà necessariamente risolvere una situazione difficile, specie considerando il suo costo di ingaggio. Non mancherebbero però gli acquirenti per il brasiliano. Douglas Costa infatti ha mercato in Inghilterra, piace al Leeds. Un'eventuale cessione a titolo definitivo sarebbe utile ai bianconeri per finanziare il tanto atteso acquisto di qualità per il centrocampo.

Il mercato della Juventus

La Juventus in estate proverà a cedere alcuni giocatori per finanziare l'acquisto di qualità a centrocampo. Non solo Douglas Costa, potrebbero lasciare a titolo definitivo la società bianconera anche Federico Bernardeschi, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Cessioni eventuali dalle quali la Juventus potrebbe remunerare circa 100 milioni di euro, da investire a centrocampo e su un'alternativa nel settore avanzato ad Alvaro Morata.

Si parla di un interesse per Paul Pogba, Aouar o Locatelli per la mediana e per Depay ed Aguero per il settore avanzato (questi ultimi due in scadenza di contratto).